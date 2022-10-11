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Перемога Росії у війні в Україні стане поразкою НАТО, - Столтенберг

Фото: Перемога Росії у війні в Україні стане поразкою НАТО (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Перемога Росії у війні проти України стане поразкою для Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга.

"Перемога Росії у війні в Україні стане поразкою НАТО", - сказав Столтенберг.

За його словами, цього не можна допустити. Саме тому, Північноатлантичний альянс планує посилити та зберегти підтримку України, аби вона могла продовжувати захищатись та звільняти території від російської окупації.

"Україна набрала обороти та продовжує досягати значних успіхів, у той же час коли Росія все частіше використовує жахаючі невибіркові атаки по цивільному населенню та важливіші об'єкти інфраструктури", - додав генсек.

Нагадаємо, що у понеділок, 10 жовтня, Україна зазнала однієї з наймасштабніших масованих атак з боку РФ. Під обстрілом опинились Київ, Житомир, Львів. У багатьох областях спрацювала ППО.

Пізніше повідомили, що внаслідок масованого ранкового обстрілу Росія пошкодила у Києві більше 40 житлових будинків. Також пошкоджень зазнали заклади освіти й об’єкти критичної інфраструктури.

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