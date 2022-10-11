Победа России в войне на Украине станет поражением НАТО, - Столтенберг

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга.

"Победа России в войне в Украине станет поражением НАТО", - сказал Столтенберг.

По его словам, этого нельзя допустить. Именно поэтому Североатлантический альянс планирует усилить и сохранить поддержку Украины, чтобы она могла продолжать защищаться и освобождать территории от российской оккупации.

"Украина набрала обороты и продолжает добиваться значительных успехов, в то же время когда Россия все чаще использует ужасающие неизбирательные атаки по гражданскому населению и более важные объекты инфраструктуры", - добавил генсек.