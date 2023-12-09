Перемога Путіна в Україні дасть сигнал іншим диктаторам нападати на сусідні країни, - Кулеба

Якщо дозволити Росії перемогти, це підштовхне інших диктаторів влаштовувати нові війни та руйнувати демократії. Ціна їхніх перемог буде набагато вищою, ніж сьогоднішня підтримка США України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби на його сторінці в Instagram.

На думку очільника українського МЗС, якщо дозволити Володимиру Путіну досягнути успіху в Україні, це обов'язково мотивує інших диктаторів та авторитарних правителів світу нападати на сусідні держави та руйнувати демократії.

Кулеба переконаний, що ціна перемог диктаторів "була б набагато вищою для США, ніж сьогоднішня підтримка України".

Міністр підкреслив, що підтримка України з боку США не є благодійністю, а інвестицією в глобальну безпеку та процвітання американського народу, і "це нині найвигідніша інвестиція з усіх можливих".

"Варто нагадати, що Україна є однією з дуже небагатьох країн в історії, які ніколи не закликали США відправляти американських військових на свою землю. Саме Україна платить найвищу ціну - ціну життів своїх людей. Усе, що ми просимо в інших країн, - і США очолюють цю коаліцію, - дати нам необхідні засоби. А ми вже виконаємо решту завдання самі, борючись і захищаючи наші з вами спільні інтереси", - заявив Кулеба.

Проблеми з фінансовою допомогою США на оборону України

Україна опинилася на межі втрати військової підтримки США через політичні суперечки між республіканцями та демократами в Конгресі щодо нових пакетів фінансової допомоги закордонним партнерам.

1 жовтня Конгрес США ухвалив законопроект про тимчасовий бюджет. Він не передбачав фінансування військової допомоги Україні, адже таку ініціативу вирішили розглядати окремо.

Президент США Джо Байден 20 жовтня подав у Конгрес законопроєкт про 106 млрд доларів на допомогу Ізраїлю та Україні, а також на зміцнення оборонно-промислового комплексу. З цієї суми 61,3 млрд доларів пропонувалося виділити на Україну, а 14,3 млрд доларів – на Ізраїль.

Однак 2 листопада Палата представників затвердила альтернативний законопроєкт новообраного спікера Майка Джонсона, що передбачає військову допомогу обсягом 14,3 млрд доларів виключно Ізраїлю без допомоги України. Демократи в Сенаті заблокували розгляд цього документу.

15 листопада Сенат США підтримав законопроєкт про тимчасове двохетапне фінансування уряду, щоб уникнути "шатдауну" через затримку зі схваленням держбюджету на 2024 рік. У документі не передбачена допомога Україні. Наступного Джо Байден підписав цей документ.

Однак 6 грудня Сенат заблокував початок дебатів щодо пакету допомоги Байдена на 106 млрд доларів.

Білий дім готовий піти на компроміси з республіканцями щодо посилення правил перетину кордону для мігрантів, щоб отримати голоси республіканців для затвердження допомоги Україні.

У Конгресу лишився тиждень до різдвяних канікул, щоб затвердити фінансування на оборонні потреби для України. Поки що Вашингтон не може гарантувати майбутні поставки зброї нашій країні.

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