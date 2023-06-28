Перемога, НАТО та Україна після війни: про що говорив Зеленський у Раді

Президент України Володимир Зеленський виступив із промовою у Верховній раді. Звернення до Дня Конституції було присвячене тому, якою буде наша країна після перемоги.

Про Українську доктрину

Для України, яка йде до перемоги, потрібна ясна, нерозмита і смілива доктрина. Вона відповідатиме на всі фундаментальні питання про Україну та її майбутнє.

"Конституція України встановлює, що президент є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності та дотримання Конституції України, прав і свобод людини та громадянина. Президент України - гарант стратегічного, європейського та євроатлантичного курсу. На виконання цих норм я хочу сьогодні запропонувати до загальнонаціонального обговорення основні орієнтири майбутньої української доктрини. Нам потрібне спільне бачення того, якою бути Україні перемоги", - заявив Зеленський.

Він також зазначив, що за підсумками загальнонаціональних дискусій текст доктрини буде затверджений на рівні РНБО.

І запропонував для обговорення п'ять орієнтирів:

філософія перемоги

глобальна українська безпека

політика героїв

політика справедливості

трансформація за 10 років (нова зовнішня політика, економіка, відносини між державою та суспільством, розвиток територій, науки та культури)

Про філософію перемоги та вибір альянсів

Президент зазначив, що перемога України означає звільнення всієї території від російської окупації, від усіх військових формувань РФ, повернення всіх полонених та депортованих українців.

"Перемога України - це відновлення суверенітету в межах міжнародно-визнаних кордонів без будь-яких обмежень суверенних прав України", - зазначив Зеленський.

За його словами, Україна сама обиратиме альянси для себе. І очевидно, що її майбутнє у Європейському союзі та НАТО. І хоча ніхто не може сказати, коли весь цей шлях буде пройдено до кінця, має бути національна згода щодо того, що вважати перемогою України.

Про заморожений конфлікт і формулу миру

Україна не погодиться на жоден із можливих варіантів замороженого конфлікту. Зеленський наголошує, що формула миру, навпаки, допоможе іншим народам, які прагнуть справжнього миру.

"Очевидно, що світ є і буде на нашому боці. Очевидно, Україна посилюватиме партнерства та альянси в яких бере участь. І ми вже історично посилили ЄС і надали європейському єднанню такої сили, якої у ЄС ніколи не було... Український компонент - це те, чого не вистачало ЄС. І ми розуміємо, і там усі розуміють, що це вже не мрія, це реальність", - заявив він.

Про вступ до ЄС та НАТО

Президент додав, що цього року Україна має розпочати діалог про повноправне членство у ЄС.

"Аналогічно буде і з НАТО. І це не мрія, це вже реальність", - наголосив Зеленський.

За його словами, протягом останніх років НАТО мало дві слабкості. По-перше, був сумнів у тому, чи реально запрацює стаття 5 про колективний захист. По-друге, через російську пропаганду багато хто у світі сприймав НАТО не як оборонний альянс.

"Вступ України до Альянсу надійно ліквідує ці дві слабкості. Ніхто вже не сумнівається, що Україна здатна захистити себе та своїх союзників... І кожен у світі бачив, що війна Росії проти України є геноцидною. Вступ України до НАТО буде потужним сигналом світу про те, що це Альянс, який захищає та захистить, і має досвід переможців та моральну перевагу переможців”, - додав Зеленський.

Про Путіна в бункері та побоювання НАТО

Президент запевнив, що після перемоги України союзники захочуть, щоб наші бойові бригади розміщувалися на їхній території. Для цього треба лише, щоб партнери НАТО перестали озиратися на Кремль.

"Вже навіть внутрішні сили самої Росії перестали озиратися на слабкого господаря Кремля. Безумство Путіна призвело до того, що він сам загнав себе в глухий бункер через свою ж слабкість. Тому абсурдно озиратися на такого неспроможного керівника такої неспроможної держави", - зазначив Зеленський. .

Він наголошує, що перемога України стане гарантією відновлення територіальної цілісності Молдови та Грузії, нової сили для Південного Кавказу та свободи для Білорусі.

Про майбутнє Росії

Зеленський заявив, що українців не має хвилювати, чи подолає свобода кремлівські стіни.

"Українців хвилює тільки те, щоб ніколи знову російський реваншизм не перетнув межі нашої вільної держави і не погрожував нашим вільним людям. Ми це забезпечимо. Як повноправний член НАТО Україна гарантуватиме, що всюди в нашому регіоні пануватиме мир і свобода", - зазначив він.

З цієї точки зору, на його думку, Росія має бути зацікавлена у вступі України до НАТО, оскільки країни-учасниці Альянсу захищають народи, а не кидаються на сусідів.

Про армію

Оскільки нинішня російська державність несе екзистенційну загрозу для України, наша країна матиме необхідну зброю, щоб захистити себе та союзників. Україна матиме достатню чисельність армії, потужний ОПК, зокрема локалізоване виробництво ракет, артилерії, морських дронів, танків та систем ППО.

"І я пропоную такий принцип для Української доктрини, її глобального компонента безпеки: не думати - що чекати від Росії, а бути готовими до будь-якого зла, щоб будь-яке зло в Росії було завжди впевнене, що воно програє Україні. Ніколи знову - ключовий принцип Української доктрини стосовно Росії", - додав Зеленський.

Про політику героїв

Щодо українських воїнів, то Зеленський запевнив, що після перемоги залишиться запит на службу досвідчених бійців. І вже зараз розробляється платформа для експорту такого досвіду, у тому числі у рамках миротворчих місій та підготовки іноземних військових.

Основою нової військової освіти стане реальна практика.

"Вже зараз лідери світу виявляють інтерес до навчання в Україні військовій справі своїх майбутніх воїнів. І це обов'язково стане однією з тих можливостей, які робитимуть український вплив на безпеку дійсно глобальним та світовим", - зазначив Зеленський.

Ветерани будуть інтегровані в суспільне та економічне життя шляхом отримання спорідненої цивільної спеціальності.

Про легалізацію медичного каннабісу

За словами президента, необхідно застосовувати всі ефективні світові практики в медицині, хоч би якими складними та незвичними вони здавалися.

"Щоб українцям, українкам, усім нашим громадянам, не довелося терпіти біль, стрес та травми війни. Зокрема, ми повинні чесно легалізувати для всіх, хто цього потребує, ліки на основі канабісу, відповідні наукові дослідження та контрольоване українське виробництво", - додав Зеленський.

Про політику справедливості

Зеленський відзначив винесений вирок організатором вбивства Катерини Гандзюк та згадав про затримання на хабарі колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва. РНБО вже запропонувала посилити відповідальність суддів та правила перевірки з використанням детектора брехні.

"Маємо надати і нове значення суду присяжних як одному з елементів народовладдя в державі. І з усього цього вже готуються, я знаю, відповідні законодавчі ініціативи... Відчуття справедливості в Україні має бути найсильнішим у Європі!", - наголосив президент.

Щодо справедливості у зв'язку з російсько-українською війною, то відповідальність мають понести всі російські вбивці та терористи. А політичне та керівництво Росії не має уникнути правосуддя.

Про трансформацію України за 10 років

Зеленський також назвав 15 пунктів трансформації України на найближчі 10 років. Серед них - досягти 1 трлн доларів ВВП. Зазначимо, за інших рівних такий рівень виведе Україну до топ-20 найбільших економік світу.

Рівень заробітних плат має перебувати на позначці "сусіди в Євросоюзі +30%". Для цього готується осучаснення української освіти та програма стимулювання розвитку науки.

"У нас є надзавдання - повернути додому найбільшу кількість наших людей, які виїхали за межі держави. Україна перемоги вимагає якнайбільше нових робочих місць, які будуть привабливими для наших людей, дозволять жити в Україні гідніше, ніж в інших країнах", - наголосив Зеленський.

На додаток до сервісу "Дія" з'явиться ще одна система - "Мрія" - спеціальний додаток із підтримкою всього, що стосується послуг, необхідних батькам та дітям. Він допоможе отримати доступ до знань з будь-якої точки світу і діти за допомогою штучного інтелекту зможуть побудувати унікальну освітню траєкторію для досягнення успіху. Презентацію системи "Мрія" заплановано на осінь.

Про зниження податків

Зеленський також пропонує новий податковий договір між державою та суспільством.

"Я є прихильником зниження податків. Але зараз під час такої війни та очевидної залежності України від співпраці з фінансовими донорами ми не можемо дозволити собі знижувати податки. Але коли Україна перемоги сама стане донором для миру, наш рівень можливостей буде вищим. Знижені податки мають означати підвищену податкову сумлінність", - уточнив він.

Мета - робота податкової служби без податківців, а митниці - без митників. За рахунок автоматичних цифрових процедур.

Про конкретну політику для кожного регіону

Зеленський також зазначив, що Україна перемоги стане найбільшим будівельним майданчиком у Європі, країною без олігархів, гарантом енергетичної безпеки Європи з упором на зелену енергетику. Крім того, для кожної території має бути своя конкретна політика.

"Новий вільний український Крим - який він? Чи зможе він стати новою Каліфорнією в Європі? Місцем, що приваблює таланти. З кластером сучасних технологічних компаній. Креативних індустрій. І справді сучасною сферою гостинності. Кримом, який працює цілий рік, а не три місяці", - зазначив президент.

Те саме стосується й інших регіонів, зокрема Приазов'я та Донбасу. Щодо останнього Зеленський задався питання, чи буде він індустріальним.