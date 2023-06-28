Победа, НАТО и Украина после войны: о чем говорил Зеленский в Раде

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью в Верховной раде. Обращение ко Дню Конституции было посвящено тому, какой наша страна будет после победы.

Об Украинской доктрине

Для идущей к победе Украины нужна ясная, неразмытая и смелая доктрина. Она будет отвечать на все фундаментальные вопросы об Украине и ее будущем.

"Конституция Украины устанавливает, что президент является гарантом государственного суверенитета, территориальной целостности и соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина. Президент Украины - гарант стратегического, европейского и евроатлантического курса. Во исполнение этих норм я хочу сегодня предложить к общенациональному обсуждению основные ориентиры будущей украинской доктрины. Нам нужно общее видение того, какой быть Украине победы", - заявил Зеленский.

Он также отметил, что по итогам общенациональных дискуссий текст доктрины будет утвержден на уровне СНБО.

И предложил для обсуждения пять ориентиров:

философия победы

глобальная украинская безопасность

политика героев

политика справедливости

трансформация за 10 лет (новая внешняя политика, экономика, отношения между государством и обществом, развитие территорий, науки и культуры)

О философии победы и выборе альянсов

Президент отметил, что победа Украины означает освобождение всей территории от российской оккупации, от всех военных формирований РФ, возвращение всех пленных и депортированных украинцев.

"Победа Украины - это восстановление суверенитета в пределах международно-признанных границ без каких-либо ограничений суверенных прав Украины", - отметил Зеленский.

По его словам, Украина сама будет выбирать альянсы для себя. И очевидно, что ее будущее в Европейском союзе и НАТО. И хотя никто не может сказать, когда весь этот путь будет пройден до конца, должно быть национальное согласие касательно того, что считать победой Украины.

О замороженном конфликте и формуле мира

Украина не согласится ни на один из возможных вариантов замороженного конфликта. Зеленский подчеркивает, что формула мира, напротив, поможет другим народам, которые стремятся к настоящему миру.

"Очевидно, что мир есть и будет на нашей стороне. Очевидно, Украина будет усиливать партнерства и альянсы в которых участвует. И мы уже исторически усилили ЕС и придали европейскому единению такую силу, которой у ЕС никогда не было… Украинский компонент - это то, чего не хватало ЕС. И мы понимаем, и там все понимают, что это уже не мечта, это реальность", - заявил он.

О вступлении в ЕС и НАТО

Президент добавил, что в этом году Украина должна начать диалог о полноправном членстве в ЕС.

"Аналогично будет и с НАТО. И это не мечта, это уже реальность", - отметил Зеленский.

По его словам, на протяжении последних лет у НАТО было две слабости. Во-первых, было сомнение в том, заработает ли реально статья 5 о коллективной защите. Во-вторых, из-за российской пропаганды многие в мире воспринимали НАТО не как оборонный альянс.

"Вступление Украины в Альянс надежно ликвидирует эти две слабости. Никто уже не сомневается, что Украина способна защитить себя и своих союзников… И каждый в мире видел, что война России против Украины является геноцидной. Вступление Украины в НАТО будет мощным сигналом миру о том, что это Альянс, который защищает и защитит, и имеет опыт победителей и моральное преимущество победителей", - добавил Зеленский.

О Путине в бункере и опасениях НАТО

Президент заверил, что после победы Украины союзники захотят, чтобы наши боевые бригады размещались на их территории. Для этого нужно лишь, чтобы партнеры по НАТО перестали оглядываться на Кремль.

"Уже даже внутренние силы самой России перестали оглядываться на слабого хозяина Кремля. Безумие Путина привело к тому, что он сам загнал себя в глухой бункер из-за своей же слабости. Поэтому абсурдно оглядываться на такого несостоятельного руководителя такого несостоятельного государства", - отметил Зеленский.

Он подчеркивает, что победа Украины станет гарантией восстановления территориальной целостности Молдовы и Грузии, новой силы для Южного Кавказа и свободы для Беларуси.

О будущем России

Зеленский заявил, что украинцев не должно волновать, преодолеет ли свобода кремлевские стены.

"Украинцев волнует только то, чтобы никогда снова российский реваншизм не пересек границы нашего свободного государства и не угрожал нашим свободным людям. Мы это обеспечим. Как полноправный член НАТО Украина будет гарантировать, что повсеместно в нашем регионе будут господствовать мир и свобода", - отметил он.

С этой точки зрения, по его мнению, Россия должна быть заинтересованной во вступлении Украины в НАТО, поскольку страны-участницы Альянса защищают народы, а не бросаются на соседей.

Об армии

Поскольку нынешняя российская государственность несет экзистенциальную угрозу для Украины, наша страна будет иметь необходимое оружие, чтобы защитить себя и союзников. Украина будет иметь достаточную численность армии, мощный ОПК, в том числе локализованное производство ракет, артиллерии, морских дронов, танков и систем ПВО.

"И я предлагаю такой принцип для Украинской доктрины, ее глобального компонента безопасности: не думать - что ожидать от России, а быть готовыми к любому злу, чтобы любое зло в России было всегда уверено, что оно проиграет Украине. Никогда снова - ключевой принцип Украинской доктрины по отношению к России", - добавил Зеленский.

О политике героев

В отношении украинских воинов Зеленский заверил, что после победы останется запрос на службу опытных бойцов. И уже сейчас разрабатывается платформа для экспорта такого опыта, в том числе в рамках миротворческих миссиях и подготовки иностранных военных.

Основой нового военного образования станет реальная практика.

"Уже сейчас лидеры мира проявляют интерес к обучению в Украине военному делу своих будущих воинов. И это обязательно станет одной из тех возможностей, которые будут делать украинское влияние на безопасность действительно глобальным и мировым", - отметил Зеленский.

Ветераны будут интегрированы в общественную и экономическую жизнь путем получения родственной гражданской специальности.

О легализации медицинского каннабиса

По словам президента, необходимо применять все эффективные мировые практики в медицине, какими бы сложными и непривычными они не казались.

"Чтобы украинцам, украинкам, всем нашим гражданам, не пришлось терпеть боль, стресс и травмы войны. В частности, мы должны честно легализовать для всех, кто в этом нуждается, лекарства на основе каннабиса, соответствующие научные исследования и контролируемое украинское производство", - добавил Зеленский.

О политике справедливости

Зеленский отметил вынесенный приговор организатором убийства Екатерины Гандзюк и вспомнил о задержании на взятке бывшего главы Верховного суда Всеволода Князева. СНБО уже предложил ужесточить ответственность судей и правила проверки с использованием детектора лжи.

"Должны дать и новое значение суду присяжных как одному из элементов народовластия в государстве. И по всему этому уже готовятся, я знаю, соответствующие законодательные инициативы… Ощущение справедливости в Украине должно быть самым сильным в Европе!", - подчеркнул президент.

В отношении справедливости в связи с российско-украинской войной, то ответственность должны понести все российские убийцы и террористы. А политическое и руководство России не должно избежать правосудия.

О трансформации Украины за 10 лет

Зеленский также назвал 15 пунктов трансформации Украины на ближайшие 10 лет. Среди них - достичь 1 трлн долларов ВВП. Отметим, при прочих равных такой уровень выведет Украину в топ-20 крупнейших экономик мира.

Уровень заработных плат должен находится на отметке "соседи в Евросоюзе +30%". Для этого готовится осовременивание украинского образования и программа стимулирования развития науки.

"У нас есть сверхзадача - вернуть домой наибольшее количество наших людей, выехавших за пределы государства. Украина победы требует как можно больше новых рабочих мест, которые будут привлекательными для наших людей, позволят жить в Украине более достойно, чем в других странах", - отметил Зеленский.

В дополнение к сервису "Дія" появится еще одна система - "Мрія" - специальное приложение с поддержкой всего, что касается услуг, необходимых родителям и детям. Оно поможет получить доступ к знанием из любой точки мира, и дети с помощью искусственного интеллекта смогут построить уникальную образовательную траекторию для достижения успеха. Презентация системы "Мрія" запланирована на осень.

О снижении налогов

Зеленский также предлагает новый налоговый договор между государством и обществом.

"Я являюсь сторонником снижения налогов. Но сейчас во время такой войны и очевидной зависимости Украины от сотрудничества с финансовыми донорами мы не можем позволить себе снижать налоги. Но когда Украина победы сама станет донором для мира, наш уровень возможностей будет выше. Сниженные налоги должны означать повышенную налоговую добросовестность", - уточнил он.

Цель - работа налоговой службы без налоговиков, а таможни - без таможенников. За счет автоматических цифровых процедур.

О конкретной политике для каждого региона

Зеленский также отметил, что Украина победы станет самой большой строительной площадкой в Европе, страной без олигархов, гарантом энергетической безопасности Европы с упором на зеленую энергетику. Кроме того, для каждой территории должна быть своя конкретная политика.

"Новый свободный украинский Крым - какой он? Сможет ли он стать новой Калифорнией в Европе? Местом, привлекающим таланты. С кластером современных технологических компаний. Креативных индустрий. И действительно современной сферы гостеприимства. Крымом, работающим круглый год, а не три месяца", - отметил президент.

То же самое касается и других регионов, в том числе Приазовья и Донбасса. В отношении последнего Зеленский задался вопросом, будет ли он индустриальным.