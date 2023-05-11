Перемога можлива і Україна хоче переломити ситуацію на полі бою цього року, - Резніков

Україна хоче переломити ситуацію на полі бою цього року. ЗСУ вже показали на полі бою, що перемога можлива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Олексія Резнікова, яку приводить El Mundo .

За його словами, завдяки підтримці країн Заходу, Україна виконує місію, заради якої створювалося НАТО, оскільки ЗСУ є щитом Європи на сході від російської загрози.

"З іншого боку, час має вирішальне значення. Продовження чи заморожування війни - це втрати життів, людські страждання", - сказав міністр.

Він додав, що Україна хоче переломити ситуацію на полі бою цього року. ВСУ вже показали на полі бою, що перемога можлива і країні потрібна допомога в цьому.