UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Перемога можлива і Україна хоче переломити ситуацію на полі бою цього року, - Резніков

Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Україна хоче переломити ситуацію на полі бою цього року. ЗСУ вже показали на полі бою, що перемога можлива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Олексія Резнікова, яку приводить El Mundo.

За його словами, завдяки підтримці країн Заходу, Україна виконує місію, заради якої створювалося НАТО, оскільки ЗСУ є щитом Європи на сході від російської загрози.

"З іншого боку, час має вирішальне значення. Продовження чи заморожування війни - це втрати життів, людські страждання", - сказав міністр.

Він додав, що Україна хоче переломити ситуацію на полі бою цього року. ВСУ вже показали на полі бою, що перемога можлива і країні потрібна допомога в цьому.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський відкинув побоювання щодо втрати підтримки України після президентських вибрів в США. Оскільки українці до того часу можуть перемогти у війні.

Віце-прем'єр Канади Христя Фріланд заявляла, що впевнена перемога України у війні проти Росії дозволить стримати Китай від потенційної агресії.

Начальник ГУР МО Кирило Буданов звернувся до українців та запевнив у перемозі України над агресором та помсти ворогові за кожен воєнний злочин.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні