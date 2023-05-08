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Впевнена перемога України над РФ буде сигналом для стримування Китаю, - Фріланд

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Понеділок 08 травня 2023 21:40
Впевнена перемога України над РФ буде сигналом для стримування Китаю, - Фріланд Фото: віце-прем'єр Канади Христя Фріланд (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Впевнена перемога України у війні проти Росії дозволить стримати Китай від потенційної агресії.

Про це заявила віце-прем'єр Канади Христя Фріланд, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Найсильніший сигнал стримування, який ми можемо послати Китаю - це впевнена перемога України (у війні проти Росії - ред.)", - заявила вона.

При цьому Фріланд підкреслила, що поразка Росії покаже всім диктаторам світу, що "демократія готова захищатися і зрештою здатна перемогти".

Нагадаємо, раніше президент Чехії Петро Павло говорив, що Китаю не можна довіряти посередництво у встановленні миру між Росією та Україною, оскільки Пекіну вигідне затягування війни.

При цьому він вважає, що Захід входить в епоху стратегічного суперництва між демократією, з одного боку, та авторитарними правителями, з іншого.

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Канада Китай Війна Росії проти України
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