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Победа возможна и Украина хочет переломить ситуацию на поле боя в этом году, - Резников

Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украина хочет переломить ситуацию в поле боя в этом году. ВСУ уже показали, что победа возможна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова, которое приводит El Mundo.

По его словам, благодаря поддержке стран Запада Украина выполняет миссию, ради которой создавалось НАТО, поскольку ВСУ является щитом Европы к востоку от российской угрозы.

"С другой стороны, время имеет решающее значение. Продолжение или замораживание войны - это потери жизней, человеческие страдания", - сказал министр.

Он добавил, что Украина хочет переломить ситуацию на поле боя в этом году. ВСУ уже показали, что победа возможна и стране нужна помощь в этом.

Напомним, что президент Владимир Зеленский отверг опасения по поводу потери поддержки Украины после президентских выборов в США. Поскольку украинцы могут победить в войне.

Вице-премьер Канады Христя Фриланд заявляла, что уверенная победа Украины в войне против России позволит умерить Китай от потенциальной агрессии.

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов обратился к украинцам и заверил в победе Украины над агрессором и мести врагу за каждое военное преступление.

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