Перемога в Ірані відкрила для Ізраїлю історичні можливості, - Нетаньяху

Що передувало

Нагадаємо, в ніч на 13 червня Ізраїль почав атакувати Іран. Метою були ядерні та військові об'єкти країни, а також оборонні системи, високопоставлені військові та вчені-ядерники.

У ніч на 22 червня США приєдналися до операції, завдавши ударів по трьох іранських ядерних об'єктах: у Фордо, Натанзі та Ісфахані.

Президент США Дональд Трамп заявив, що ядерна програма Ірану була повністю знищена.

У неділю, 29 червня, Іран звернувся до генсека ООН Антоніу Гутерріша. Тегеран закликав організацію визнати Ізраїль і США винними в нещодавній 12-денній війні.

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