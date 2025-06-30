Победа в Иране открыла для Израиля исторические возможности, - Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с офицерами Общей службы безопасности (ШАБАК) заявил, что победа в 12-й войне в Иране открывает для страны большие региональные перспективы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу канцелярии главы израильского правительства.
"Мы устранили угрозы нашему существованию - две смертельные угрозы", - сказал Нетаньяху.
Он заявил, что Израиль лишил противника преимущества, а в наступательных и оборонительных действиях совершил прорыв.
"Хочу сообщить, что в результате этой победы, как вы, вероятно, знаете, открылись новые возможности. Прежде всего - освободить заложников, (удерживаемых в Газе, - Ред.)", - отметил он.
По словам Нетаньяху, Израилю еще предстоит решить вопрос Газы и окончательно разгромить террористическую организацию ХАМАС.
"Я считаю, что мы достигнем обеих целей. Но помимо этого открываются и более широкие региональные перспективы", - подытожил он.
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал атаковать Иран. Целью были ядерные и военные объекты страны, а также оборонные системы, высокопоставленные военные и ученые-ядерзщики.
В ночь на 22 июня США присоединились к операции, нанеся удары по трем иранским ядерным объектам: в Фордо, Натанзе и Исфахане.
Президент США Дональд Трамп заявил, что ядерная программа Ирана была полностью уничтожена.
В воскресенье, 29 июня, Иран обратился с к генсеку ООН Антониу Гутерришу. Тегеран призвал организацию признать Израиль и США виновными в недавней 12-дневной войне.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.