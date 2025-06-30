Победа в Иране открыла для Израиля исторические возможности, - Нетаньяху

"Мы устранили угрозы нашему существованию - две смертельные угрозы", - сказал Нетаньяху.

Он заявил, что Израиль лишил противника преимущества, а в наступательных и оборонительных действиях совершил прорыв.

"Хочу сообщить, что в результате этой победы, как вы, вероятно, знаете, открылись новые возможности. Прежде всего - освободить заложников, (удерживаемых в Газе, - Ред.)", - отметил он.

По словам Нетаньяху, Израилю еще предстоит решить вопрос Газы и окончательно разгромить террористическую организацию ХАМАС.

"Я считаю, что мы достигнем обеих целей. Но помимо этого открываются и более широкие региональные перспективы", - подытожил он.