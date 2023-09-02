Перемога гуманізму. Фундація Нобеля передумала запрошувати послів РФ й Білорусі

Що цьому передувало

Нещодавно стало відомо про те, що Фундація Нобеля запросила послів РФ та Білорусі на церемонію вручення Нобелівської премії. Відповідне рішення викликало бурхливу реакцію з боку інших країн, у тому ж числі й України.

Як пояснював речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, відповідне рішення пояснювалось бажанням "напряму доводити свої цінності навіть тим державам, які їм протистоять". Водночас коли російський посол сидітиме в Стокгольмському концерт холі - російські терористи продовжуватимуть скоювати воєнні злочини проти українців.

Передумали

"Ми усвідомлюємо сильну реакцію у Швеції, яка повністю затьмарила це послання. Тому правління Нобелівського фонду вирішило повторити минулорічний виняток з регулярної практики - не запрошувати послів Росії, Білорусі та Ірану на церемонію вручення Нобелівської премії в Стокгольмі", - пише пресслужба Фундації Нобеля.

Водночас зазначається, що всі посли будуть запрошені на церемонію в Осло.

Що каже МЗС

"Дякуємо всім, хто вимагав відновлення справедливості. Переконані, що аналогічне рішення має бути ухвалене і щодо російських та білоруських послів в Осло", - відзначив Олег Ніколенко.