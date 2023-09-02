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Победа гуманизма. Фонд Нобеля передумал приглашать послов РФ и Беларуси

Фото: Олег Николенко, представитель Министерства иностранных дел (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Фонд Нобеля передумал приглашать послов страны-террориста России и Беларуси на церемонию вручения Нобелевской премии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Фонда Нобеля.

Что этому предшествовало

Недавно стало известно о том, что Фонд Нобеля пригласил послов РФ и Беларуси на церемонию вручения Нобелевской премии. Соответствующее решение вызвало бурную реакцию со стороны других стран, в том числе и Украины.

Как объяснял спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко, соответствующее решение объяснялось желанием "напрямую доказывать свои ценности даже тем государствам, которые им противостоят". В то же время когда российский посол будет сидеть в Стокгольмском концерт холле - российские террористы будут продолжать совершать военные преступления против украинцев. 

Передумали 

"Мы осознаем сильную реакцию в Швеции, которая полностью затмила это послание. Поэтому правление Нобелевского фонда решило повторить прошлогоднее исключение из регулярной практики - не приглашать послов России, Беларуси и Ирана на церемонию вручения Нобелевской премии в Стокгольме", - пишет пресс-служба Фонда Нобеля. 

В то же время отмечается, что все послы будут приглашены на церемонию в Осло.

Что говорит МИД

"Благодарим всех, кто требовал восстановления справедливости. Убеждены, что аналогичное решение должно быть принято и в отношении российских и белорусских послов в Осло", - отметил Олег Николенко.

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