"Перемога демократії". Сейм Латвії відклав вихід зі Стамбульської конвенції, - прем'єр

Стамбульська конвенція

Зауважимо, що коли Латвія приєдналася до Стамбульської конвенції, вона взяла на себе зобов’язання захищати жінок від домашнього насильства, запобігати таким злочинам і забезпечувати покарання для винних.

Документ вважається ключовим міжнародним механізмом у сфері захисту прав жінок і утвердження рівності, а його виконання демонструє прихильність країни до європейських цінностей, демократії та верховенства права.

Вихід із конвенції міг би поставити під загрозу ці принципи - як усередині країни, так і на міжнародній арені.

Це послабило б захист постраждалих від насильства, адже Латвія втратила б доступ до міжнародних моніторингових механізмів і підтримки.

Крім того, така позиція підірвала б репутацію держави як надійного партнера ЄС і спричинила б напруження в суспільстві, де питання конвенції вже викликало чимало суперечок.

Зауважимо, що Україна, як одна з країн-авторок Конвенції, підписала Конвенцію 7 листопада 2011 року, а ратифікувала - 20 червня 2022 року.

Варто зазначити, що днями латвійський парламент проголосував за вихід з Стамбульської конвенції. Це відбулось всупереч позиції прем’єр-міністра та протестам громадськості.

Після цього президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив про повернення закону на повторний розгляд Сейму.