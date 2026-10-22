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Перемога демократів навряд чи змінить політику Трампа щодо України, - Politico

20:35 22.10.2026 Чт
2 хв
aimg Олена Бджола
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Політика президента США Дональда Трампа щодо України навряд чи зміниться після перемоги демократів. Адже очільник держави матиме достатньо одноосібних повноважень саме у міжнародній політиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Трамп не зміниться після виборів

Перемога демократів на проміжних виборах у листопаді - в одній або обох палатах Конгресу - навряд чи суттєво стримає дії Трампа за кордоном, зокрема в Україні. Про це виданню заявили нинішні та колишні американські та іноземні чиновники.

До того ж, нові повноваження Конгресу набудуть чинності лише на початку наступного року, залишаючи Трампу ще кілька місяців свободи дій щодо України.

Він все ще має право вето і готовий ігнорувати вимоги Конгресу. Також слід враховувати, що президент має значно більше повноважень діяти в односторонньому порядку за кордоном, ніж усередині країни, пише Politico.

"Він буде ще злішим", - передбачив сенатор Кріс Мерфі (демократ від штату Коннектикут).

Сенатор заявив, що іншим країнам не варто сподіватися, що Республіканська партія відмовиться від світогляду Трампа, зокрема від його зневаги до союзників, як тільки Трамп вийде з влади.

"Україна, Європейський Союз, світ - усі матимуть справу з політично пораненим Трампом, який, ймовірно, подвоїть свої зусилля у тому, що, на його думку, він повинен мати", - каже він.

Урядам потрібно мати плани - вже зараз - на випадок сценаріїв, які здаються абсолютно божевільними, пише видання.

Раніше РБК-Україна писало, що Трамп нещодавно знову просував ідею про те, щоб виселити представників ЗМІ із будівлі Білого дому.

Крім того, Трамп під час передвиборчого мітингу в Канзасі виступив із різкою критикою демократів. Він заявив, що їхня перемога може призвести до заворушень, подібних до тих, що відбуваються у Франції.

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Сполучені Штати АмерикиУкраїнаДональд Трамп