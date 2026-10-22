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Победа демократов вряд ли изменит политику Трампа по Украине, - Politico

20:35 22.10.2026 Чт
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Политика президента США Дональда Трампа в отношении Украины вряд ли изменится после победы демократов. Ведь глава государства будет иметь достаточно единоличных полномочий именно в международной политике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Трамп не изменится после выборов

Победа демократов на промежуточных выборах в ноябре - в одной или обеих палатах Конгресса - вряд ли существенно сдержит действия Трампа за рубежом, в частности в Украине. Об этом заявили нынешние и бывшие американские и иностранные чиновники.

К тому же новые полномочия Конгресса вступят в силу только в начале следующего года, оставляя Трампу еще несколько месяцев свободы действий в отношении Украины.

Он все еще имеет право вето и готов игнорировать требования Конгресса. Также следует учитывать, что президент имеет гораздо больше полномочий действовать в одностороннем порядке за рубежом, чем внутри страны, пишет Politico.

"Он будет еще злее", - прогнозирует сенатор Крис Мерфи (демократ от штата Коннектикут).

Сенатор заявил, что другим странам не стоит надеяться, что Республиканская партия откажется от мировоззрения Трампа, в частности, от его пренебрежения к союзникам, как только Трамп потеряет власть.

"Украина, Европейский Союз, мир - все будут иметь дело с политически раненым Трампом, который, вероятно, удвоит свои усилия в том, что, по его мнению, он должен иметь", - говорит он.

Правительствам нужно иметь планы - уже сейчас - на случай сценариев, которые кажутся абсолютно безумными, пишет издание.

Ранее РБК-Украина писало, что Трамп недавно снова продвигал идею о том, чтобы выселить представителей СМИ из здания Белого дома.

Кроме того, Трамп во время предвыборного митинга в Канзасе выступил с резкой критикой демократов. Он заявил, что их победа может привести к беспорядкам, подобным происходящим во Франции.

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