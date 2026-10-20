ua en ru
Вт, 20 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Графіки відключення світла Енергетичне перемир'я Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Трамп нажахав виборців погромами, як у Франції, у разі перемоги демократів

11:28 20.10.2026 Вт
3 хв
aimg Марія Науменко
Трамп нажахав виборців погромами, як у Франції, у разі перемоги демократів Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Президент США Дональд Трамп під час передвиборчого мітингу в Канзасі виступив із різкою критикою демократів і заявив, що їхня перемога може призвести до заворушень, подібних до тих, що відбуваються у Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

У понеділок ввечері Трамп прибув до Канзасу, щоб підтримати республіканців, які беруть участь у виборах. Зокрема, він агітував за сенатора Роджера Маршалла, який намагається переобратися на другий термін.

Маршалл, лікар за фахом, змагається з кандидатом від Демократичної партії Адамом Гамільтоном - пастором методистської церкви. За даними опитувань, боротьба між ними виявилася несподівано напруженою.

Це важливий виклик для республіканців, адже Канзас традиційно підтримує їх. Востаннє демократ перемагав на виборах до Сенату від цього штату ще у 1932 році.

До проміжних виборів у США залишилося два тижні. Результати голосування визначатимуть розстановку сил у Конгресі, тому для партії Трампа особливо важливо втримати підтримку виборців у штатах, де конкуренція загострилася.

Під час мітингу президент США торкнувся теми заворушень у Франції, де протести, спричинені зростанням вартості життя, загострилися протягом вихідних.

На арені Парк-Сіті на великому екрані показали сюжет Fox News про французькі протести. Після цього Трамп заявив, що події у Франції мають стати попередженням для Сполучених Штатів.

"Якщо ви хочете побачити, що стоїть на кону в цих виборах, просто подивіться на те, що відбувається у Франції - колись великій нації, яку завойовують, грабують і спалюють дотла мігранти, джихадісти та комуністи, які ненавидять християнство і, відверто кажучи, саму західну цивілізацію", - сказав Трамп.

Він продовжив цю думку, заявивши, що перемога демократів може призвести до подібних подій в Америці.

"Коли ви бачите палаючі шпилі та бурхливі пожежі у Франції, просто пам'ятайте: саме це радикальні демократи хочуть зробити в Америці", - заявив президент США.

Таким чином Трамп використав події у Франції як аргумент у внутрішньополітичній боротьбі та спробував переконати виборців, що результати проміжних виборів можуть мати серйозні наслідки для країни.

Протести у Франції

Масові протести у Франції тривають із вересня. Спочатку на вулиці вийшли школярі та працівники освіти, які вимагали вирішити проблеми в навчальних закладах. Згодом до них приєдналися студенти, профспілки та прихильники руху "жовтих жилетів".

Серед головних причин невдоволення - зростання вартості життя, високі ціни на енергоносії, проблеми з державними послугами та вимоги підвищити зарплати й пенсії.

17 жовтня протести переросли в масштабні заворушення. За даними французького МВС, у демонстраціях по всій країні взяли участь близько 550 тисяч людей, тоді як організатори заявили про 800 тисяч учасників.

У Парижі та інших містах сталися сутички з поліцією, підпали й пограбування магазинів. У Ліможі протестувальники підпалили історичну будівлю мерії, а в Бордо розгромили приміщення префектури.

На тлі заворушень французька влада посилила заходи безпеки. Прем'єр-міністр Себастьян Лекорню запропонував запровадити часткову комендантську годину в окремих містах.

Президент Емманюель Макрон засудив насильство та пообіцяв притягнути винних до відповідальності.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Франція Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Демократична партія США Республіканська партія США
Новини
Дрон вдарив по трасі Київ-Одеса: є загиблі та травмовані
Дрон вдарив по трасі Київ-Одеса: є загиблі та травмовані
Аналітика
"Очі" розвідки: як працюють дрони-розвідники в Україні та чи зможуть літати без операторів
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна "Очі" розвідки: як працюють дрони-розвідники в Україні та чи зможуть літати без операторів