Трамп нажахав виборців погромами, як у Франції, у разі перемоги демократів

Президент США Дональд Трамп під час передвиборчого мітингу в Канзасі виступив із різкою критикою демократів і заявив, що їхня перемога може призвести до заворушень, подібних до тих, що відбуваються у Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

У понеділок ввечері Трамп прибув до Канзасу, щоб підтримати республіканців, які беруть участь у виборах. Зокрема, він агітував за сенатора Роджера Маршалла, який намагається переобратися на другий термін.

Маршалл, лікар за фахом, змагається з кандидатом від Демократичної партії Адамом Гамільтоном - пастором методистської церкви. За даними опитувань, боротьба між ними виявилася несподівано напруженою.

Це важливий виклик для республіканців, адже Канзас традиційно підтримує їх. Востаннє демократ перемагав на виборах до Сенату від цього штату ще у 1932 році.

До проміжних виборів у США залишилося два тижні. Результати голосування визначатимуть розстановку сил у Конгресі, тому для партії Трампа особливо важливо втримати підтримку виборців у штатах, де конкуренція загострилася.

Під час мітингу президент США торкнувся теми заворушень у Франції, де протести, спричинені зростанням вартості життя, загострилися протягом вихідних.

На арені Парк-Сіті на великому екрані показали сюжет Fox News про французькі протести. Після цього Трамп заявив, що події у Франції мають стати попередженням для Сполучених Штатів.

"Якщо ви хочете побачити, що стоїть на кону в цих виборах, просто подивіться на те, що відбувається у Франції - колись великій нації, яку завойовують, грабують і спалюють дотла мігранти, джихадісти та комуністи, які ненавидять християнство і, відверто кажучи, саму західну цивілізацію", - сказав Трамп.

Він продовжив цю думку, заявивши, що перемога демократів може призвести до подібних подій в Америці.

"Коли ви бачите палаючі шпилі та бурхливі пожежі у Франції, просто пам'ятайте: саме це радикальні демократи хочуть зробити в Америці", - заявив президент США.

Таким чином Трамп використав події у Франції як аргумент у внутрішньополітичній боротьбі та спробував переконати виборців, що результати проміжних виборів можуть мати серйозні наслідки для країни.

Протести у Франції

Масові протести у Франції тривають із вересня. Спочатку на вулиці вийшли школярі та працівники освіти, які вимагали вирішити проблеми в навчальних закладах. Згодом до них приєдналися студенти, профспілки та прихильники руху "жовтих жилетів".

Серед головних причин невдоволення - зростання вартості життя, високі ціни на енергоносії, проблеми з державними послугами та вимоги підвищити зарплати й пенсії.

17 жовтня протести переросли в масштабні заворушення. За даними французького МВС, у демонстраціях по всій країні взяли участь близько 550 тисяч людей, тоді як організатори заявили про 800 тисяч учасників.

У Парижі та інших містах сталися сутички з поліцією, підпали й пограбування магазинів. У Ліможі протестувальники підпалили історичну будівлю мерії, а в Бордо розгромили приміщення префектури.