"Перемога буде нашою!": Буданов звернувся до українців і пообіцяв помсту ворогу

Він нагадав, що в День пам’яті та примирення, вшановуючи визначний внесок українців у перемогу антигітлерівської коаліції, українці висловлюють повагу і вдячність усім борцям проти нацизму.

"Україна, на жаль, знову є епіцентром протистояння агресору. Нині ми ціною своїх життів боронимо не лише себе, а й увесь світ", - акцентував Буданов.

За його словами, розв’язавши війну, росіяни бачили свій імперський проєкт як кінець "української історії".

"Але вони зіткнулися з безпрецедентною мужністю, самовідданістю й професіоналізмом наших героїв на полі бою, залізною витримкою, компетентністю та рішучістю командирів, а головне - тотальним, всеохоплюючим спротивом усього Українського народу. Ми стоїмо міцно, боремося й живемо! Перемога буде нашою!" - заявив Буданов.

Він пообіцяв помсту ворогові за кожну ракету і бомбу, кожен зруйнований будинок, за незліченні жертви й страждання дітей і матерів, за кожний злочин, скоєний в Україні.

"Ми помстимося! Російська орда захлинеться кров’ю своїх солдатів на нашій українській землі! Бо жодна армія світу не здолає націю, яка має невмирущу волю до життя, незламну силу духу й могутнє, відважне військо!" - додав Буданов.

Нагадаємо, що з нагоди Дня пам’яті та примирення до українців вже звернувся президент Володимир Зеленський.

Додамо, що глава держави сьогодні запропонував Верховній раді встановити в Україні 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

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