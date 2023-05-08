"Победа будет нашей!": Буданов обратился к украинцам и пообещал месть врагу

Он напомнил, что в День памяти и примирения, чествуя выдающийся вклад украинцев в победе антигитлеровской коалиции, украинцы выражают уважение и благодарность всем борцам против нацизма.

"Украина, к сожалению, снова является эпицентром противостояния агрессору. Сейчас мы ценой своих жизней защищаем не только себя, но и весь мир", - подчеркнул Буданов.

По его словам, развязав войну, россияне видели свой имперский проект как конец "украинской истории".

"Но они столкнулись с беспрецедентным мужеством, самоотверженностью и профессионализмом наших героев на поле боя, железной выдержкой, компетентностью и решительностью командиров, а главное - тотальным, всеобъемлющим сопротивлением всего Украинского народа. Мы стоим крепко, боремся и живем! Победа будет нашей!" - заявил Буданов.

Он пообещал месть врагу за каждую ракету и бомбу, каждый разрушенный дом, за бесчисленные жертвы и страдания детей и матерей, за каждое преступление, совершенное в Украине.

"Мы отомстим! Российская орда захлебнется кровью своих солдат на нашей украинской земле! Потому что ни одна армия мира не преодолеет нацию, которая имеет бессмертную волю к жизни, несокрушимую силу духа и могучее, отважное войско!" - добавил Буданов.

Напомним, что в честь Дня памяти и примирения к украинцам уже обратился президент Владимир Зеленский.

Глава государства сегодня предложил Верховной раде установить в Украине 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

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