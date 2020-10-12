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Перемирия в Нагорном Карабахе нет, - Пашинян

Автор: РБК-Украина

На южном направлении фронта напряженная обстановка. Перемирия в Нагорном Карабахе нет.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает News.am.

По его словам, Азербайджан нарушил договор о прекращении огня, когда атаковал город Гадрут "сразу после вступления в силу режима перемирия".

Пашинян отметил, что в районе Гадрута идут бои, армия обороны Карабаха ведет операцию против диверсионных азербайджанских групп.

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Кроме того, премьер Армении заявил о том, что Нагорный Карабах находится на пороге гуманитарной катастрофы. По его мнению, единственный способ ее избежать - признать право народа "на самоопределение вплоть до признания независимости".

Напомним, ранее Армения направила в Европейский суд по правам человека данные, свидетельствующие о нарушении Конвенции по правам человека со стороны Азербайджана в зоне карабахского конфликта.

Кроме того, правительство Армении намерено рассмотреть вопрос о возможности признания независимости самопровозглашенной республики Нагорный Карабах.

Добавим, что ранее Пашинян заявлял, что перемирие в Карабахе возможно лишь после того, когда Турция прекратит свое участие в конфликте.

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