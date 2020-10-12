Перемир'я в Нагірному Карабасі немає, - Пашинян

Фото: Нікол Пашинян (facebook.com/tv360)

На південному напрямку фронту напружена обстановка. Перемир'я в Нагірному Карабасі немає.

Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, передає News.am.

За його словами, Азербайджан порушив договір про припинення вогню, коли атакував місто Гадрут "відразу після вступу в силу режиму перемир'я".

Пашинян зазначив, що в районі Гадрута йдуть бої, армія оборони Карабаху веде операцію проти диверсійних азербайджанських груп.

Крім того, прем'єр Вірменії заявив про те, що Нагірний Карабах знаходиться на порозі гуманітарної катастрофи. На його думку, єдиний спосіб уникнути її - визнати право народу на самовизначення аж до визнання незалежності".

Нагадаємо, раніше Вірменія направила до Європейського суду з прав людини дані, що свідчать про порушення Конвенції з прав людини з боку Азербайджану в зоні карабаського конфлікту.

Крім того, уряд Вірменії має намір розглянути питання про можливості визнання незалежності самопроголошеної республіки Нагірний Карабах.

Додамо, що раніше Пашинян заявляв, що перемир'я в Карабасі можливо лише після того, коли Туреччина припинить свою участь у конфлікті.