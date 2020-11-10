ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Перемирие в Карабахе: Алиев заявил о совместной миротворческой миссии России и Турции

Автор: Инна Собора

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в состав миротворческой миссии войдет российский и турецкий контингент. В то же время, количество турецких военных пока не объявлено.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает российская служба BBC.

Алиев заявил, что соглашение отвечает интересам народов как Азербайджана, так и Армении. Также он назвал достигнутые договоренности "победой в карабахской войне".

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в зону конфликта в Нагорном Карабахе будут введены российские миротворцы.

Ожидается, что вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент РФ в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал совместное заявление с президентами Азербайджана и России о прекращении войны в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Нагорный Карабахперемириемиротворцы