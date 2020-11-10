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В Карабах введут российских миротворцев, - Путин

Вторник 10 ноября 2020 00:44
В Карабах введут российских миротворцев, - Путин
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Инна Собора

В зону конфликта в Нагорном Карабахе будут введены российские миротворцы. Это следует из заявления о прекращении боевых действий, подписанном лидерами Армении, Азербайджана и России.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Российские миротворческие силы будут размещены в Карабахе", - сказал он.

Как пишет, российский РБК, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развертывается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал совместное заявление с президентами Азербайджана и России о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

Боевые действия там прекращаются с 10 ноября.

Ранее Пашинян поддержал введение российских миротворцев в Нагорный Карабах.

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