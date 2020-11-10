Перемир'я в Карабасі: Алієв заявив про спільну миротворчу місію Росії і Туреччини

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що до складу миротворчої місії увійде російський і турецький контингент. У той же час, кількість турецьких військових поки не оголошено.

Про це повідомляє російська служба BBC.

Алієв заявив, що угода відповідає інтересам народів як Азербайджану, так і Вірменії. Також він назвав досягнуті домовленості "перемогою в карабаській війні".

Раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що в зону конфлікту в Нагірному Карабасі будуть введені російські миротворці.

Очікується, що уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж Лачинського коридору розгортається миротворчий контингент РФ у кількості 1960 військовослужбовців зі стрілецькою зброєю, 90 бронетранспортерів, 380 одиниць автомобільної та спеціальної техніки.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомив, що підписав спільну заяву з президентами Азербайджану і Росії про припинення війни в Нагірному Карабасі з 10 листопада.