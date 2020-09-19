ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Перемирие на Донбассе: в ТКГ договорились о создании механизма контроля

Автор: Дмитрий Левицкий

Во время прошлого заседания Трехсторонней контактной группы стороны договорились о создании механизма двухстороннего контроля за соблюдением перемирия на Донбассе. Об этом договорились после срыва совместной инспекции украинских позиций.

Самые читаемые новости

Об этом в интервью изданию "Страна" заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

Однако, что будет собой представлять этот механизм контроля глава украинской делегации не объяснил.

Напомним, 9 сентября на после обострения на Донбассе на заседании ТКГ договорились о проведении совместной инспекции украинских позиций вблизи Шумов. Это было предложение делегации Украины из-за обвинения со стороны так называемой "ДНР" в нарушении условий перемирия. Инспекция планировалась на 10 сентября.

Однако в последний момент совместную инспекцию перенесли из-за действия боевиков, которые начали выдвигать новые требования.

После этого оккупанты обстреляли позиции украинских военных, где должна была состояться совместная инспекция.

Из-за обстрела совместная инспекция вблизи Шумов была полностью отменена.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДонбассперемириеООСКравчукКонтактная группа