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Перемир'я на Донбасі: в ТКГ домовилися про створення механізму контролю

Автор: Дмитро Левицький

Під час минулого засідання Тристоронньої контактної групи сторони домовилися про створення механізму двохстороннього контролю за дотриманням перемир'я на Донбасі. Про це домовилися після зриву спільної інспекції українських позицій.

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Про це в інтерв'ю виданню "Страна" заявив голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

Однак, що буде собоюипредставляти цей механізм контролю голова української делегації не пояснив.

Нагадаємо, 9 вересня на після загострення на Донбасі на засіданні ТКГ домовились про проведення спільної інспекції українських позицій поблизу Шумів. Це була пропозиція делегації України через звинувачення з боку так званої "ДНР" у порушенні умов перемир'я. Інспекція планувалася на 10 вересня.

Однак в останній момент спільну інспекцію перенесли через дії бойовиків, які почали висувати нові вимоги.

Після цього окупанти обстріляли позиції українських військових, де мала відбутися спільна інспекція.

Через обстріл спільна інспекція поблизу Шумів була повністю скасована.

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