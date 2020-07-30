Перемирие на Донбассе: за сутки зафиксировали один выстрел

Фото: ООС на Донбассе (flickr.com/ministryofdefenceua)

Ни один военный не пострадал

За минувшие сутки подразделения Объединенных сил зафиксировали один выстрел из подствольного гранатомета, который совершили вооруженные формирования Российской Федерации. Это произошло возле населенного пункта Новолуганское.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

Отмечается, что выстрел был неприцельным и у него был провокационный характер, поэтому украинские военные огонь в ответ не открывали. Ни один боец ВСУ не пострадал.

С начала текущих суток враг совершил очередной провокационный обстрел вблизи Новотошковского, использовав для этого подствольные гранатометы и стрелковое оружие. Огонь в ответ не открывался.

В штабе ООС заявляют, что ситуация полностью контролируемая.

Украинские спасатели обследовали более 6 гектаров территории и обезвредили 76 взрывоопасных предметов в зоне проведения операции Объединенных сил.

Кроме того, спасатели отремонтировали несколько жилых домов и другие объекты инфраструктуры. На КПВВ личный состав Объединенных сил оказал помощь более двадцати гражданам Украины.

Напомним, 27 июля вступила в силу договоренность о полном прекращении огня на Донбассе.

Однако, за первые два дня перемирия боевики нарушили режим прекращения огня три раза.

РБК-Украина писало, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений "тишины" на Донбассе в первый день договоренностей о перемирии.