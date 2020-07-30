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Перемир'я на Донбасі: за добу зафіксували один обстріл

Донбас, Четвер 30 липня 2020 07:24
Перемир'я на Донбасі: за добу зафіксували один обстріл
Фото: ООС на Донбасі (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Артур Родивилов

Жоден військовий не постраждав

За минулу добу підрозділи Об'єднаних сил зафіксували один постріл з підствольного гранатомета, який здійснили збройні формування Російської Федерації. Це сталося біля населеного пункту Новолуганське.

Про це повідомили в прес-центрі ООС.

Наголошується, що постріл був неприцільним і у нього був провокаційний характер, тому українські військові вогонь у відповідь не відкривали. Жоден боєць ЗСУ не постраждав.

З початку поточної доби ворог здійснив черговий провокаційний обстріл поблизу Новотошківського, використавши для цього підствольні гранатомети та стрілецьку зброю. Вогонь у відповідь не відкривався.

У штабі ООС заявляють, що ситуація повністю контрольована.

Нагадаємо, 27 липня набула чинності домовленість про повне припинення вогню на Донбасі.

Однак, за перші два дні перемир'я бойовики порушили режим припинення вогню три рази.

РБК-Україна писало, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 111 порушень "тиші" на Донбасі в перший день домовленостей про перемир'я.

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