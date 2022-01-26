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Перемирие на Донбассе нужно соблюдать, несмотря на разногласия по "Минску", - Козак

Автор: Сергей Пышкин

Сегодня состоялась встреча советников нормандского формата. Во время нее стороны подняли вопрос соблюдения режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя руководителя Администрации президента России Дмитрия Козака.

"Разговор был довольно откровенный. Договорились, что независимо от разночтений по минским, перемирие должно соблюдаться, и соглашение, которое подписало 22 июля должно выполнятся", - заявил Козак.

Напомним, РБК-Украина также писало о том, что советники "нормандской четверки" договорились провести еще одну встречу через две недели. В этот раз она пройдет в Берлине.

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