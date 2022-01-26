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Перемир'я на Донбасі потрібно дотримувати, попри розбіжності по "Мінську", - Козак

Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні відбулась зустріч радників нормандського формату. Під час неї сторони порушили питання дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника керівника адміністрації президента Росії Дмитра Козака.

"Розмова була досить відвертою. Домовилися, що незалежно від різночитань щодо мінських, перемир'я має дотримуватися, і угода, яка підписала 22 липня має виконуватись", - заявив Козак.

Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що радники "нормандської четвірки" домовилися провести ще одну зустріч через два тижні. Цього разу вона пройде в Берліні.

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