Перемир'я на Донбасі потрібно дотримувати, попри розбіжності по "Мінську", - Козак

Сьогодні відбулась зустріч радників нормандського формату. Під час неї сторони порушили питання дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника керівника адміністрації президента Росії Дмитра Козака.
"Розмова була досить відвертою. Домовилися, що незалежно від різночитань щодо мінських, перемир'я має дотримуватися, і угода, яка підписала 22 липня має виконуватись", - заявив Козак.
Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що радники "нормандської четвірки" домовилися провести ще одну зустріч через два тижні. Цього разу вона пройде в Берліні.