Перемир'я закінчено? США завдали ударів по катерах і ЗРК на півдні Ірану

Вона написала, що про інцидент на Півдні Ірану телеканалу сказав представник Центрального командування США капітан Тім Гокінс.

"Сьогодні американські війська завдали ударів з метою самооборони на півдні Ірану, щоб захистити наших військовослужбовців від загроз з боку іранських сил. Цілями стали ракетні пускові установки та іранські катери, які намагалися встановити міни", - заявив він.

Пізніше з посиланням на неназваного чиновника США журналіст раз уточнила, що американські війська знищили 2 іранські катери під час спроби встановити міни в Ормузькій протоці. Але інцидент не означає, що перемир'я закінчилося.

"Військові знищили обидва судна КВІР, а також завдали удару по зенітно-ракетному комплексу в Бандар-Аббасі, який був націлений на американські військові літаки. "Це були оборонні удари". За словами двох добре поінформованих джерел, це не означає, що перемир'я закінчилося", - йдеться в публікації.

Пізніше Дженніфер Гріффін опублікувала третій пост, у якому заявила, що, за її інформацією, удари США наразі завершено.

Вона повторила, що ці дії мали оборонний, а не наступальний характер. Тобто, інцидент не був спробою порушити перемир'я. Також журналіст уточнила, що іранський ЗРК не просто націлився на бойові літаки США, а обстріляв їх.