Перемир'я хоч відсьогодні? Зеленський дав чіткий сигнал Росії, але з умовою

"Водночас ми готові якнайшвидше, хоч відсьогодні, переходити до припинення вогню, якщо Росія готова до дзеркальних кроків – до повної тиші, до тривалої тиші щонайменше на 30 діб", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що це чесний термін, коли можна підготувати наступні кроки.

"Росія повинна зупиняти війну і припинити штурми, припинити обстріли", - підкреслив глава держави.

Він додав, що станом на зараз інтенсивність російських ударів не свідчить ні про що, окрім бажання Росію воювати і далі. Зокрема, ворог продовжує запускати "Шахеди", авіабомби, і водночас бої не вщухають на фронті.

"Кожної ночі під сотню "Шахедів". Тільки за один цей тиждень, від понеділка по суботу, вже більш ніж 950 російських авіабомб. Щодня інтенсивні бої на Покровському напрямку, на інших Донецьких напрямках. Ми відповідаємо по всьому фронту, а також на території Курської та Бєлгородської областей, де зберігається наша активність", - резюмував Зеленський.