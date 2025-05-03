Перемир'я хоч відсьогодні? Зеленський дав чіткий сигнал Росії, але з умовою

Україна готова до припинення вогню хоч відсьогодні. Однак у разі, якщо РФ готова робити дзеркальні кроки.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його вечірнє звернення.
"Водночас ми готові якнайшвидше, хоч відсьогодні, переходити до припинення вогню, якщо Росія готова до дзеркальних кроків – до повної тиші, до тривалої тиші щонайменше на 30 діб", - сказав Зеленський.
Президент наголосив, що це чесний термін, коли можна підготувати наступні кроки.
"Росія повинна зупиняти війну і припинити штурми, припинити обстріли", - підкреслив глава держави.
Він додав, що станом на зараз інтенсивність російських ударів не свідчить ні про що, окрім бажання Росію воювати і далі. Зокрема, ворог продовжує запускати "Шахеди", авіабомби, і водночас бої не вщухають на фронті.
"Кожної ночі під сотню "Шахедів". Тільки за один цей тиждень, від понеділка по суботу, вже більш ніж 950 російських авіабомб. Щодня інтенсивні бої на Покровському напрямку, на інших Донецьких напрямках. Ми відповідаємо по всьому фронту, а також на території Курської та Бєлгородської областей, де зберігається наша активність", - резюмував Зеленський.
Нагадаємо, наприкінці квітня російський диктатор Володимир Путін оголосив про триденне перемир'я з нульової години 8 травня до 00:00 з 10 на 11 травня. За його словами, на цей період нібито буде припинено всі бойові дії.
Сьогодні Володимир Зеленський уже говорив про готовність до припинення вогню, але наголосив, що Україна наполягає на 30-денному перемир'ї згідно із запропонованою стратегією США. Він також пояснив, що за короткий проміжок часу неможливо про що-небудь домовитися.
У відповідь спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що триденне перемир'я Путіна нібито є "перевіркою готовності Києва" до довгострокового миру.
"Метою запропонованого Росією Великоднього перемир'я, а також нинішньої ініціативи щодо оголошення перемир'я на святкові дні, 8, 9, 10 травня, є перевіркою готовності Києва до пошуку шляхів для довгострокового і стійкого миру між Росією і Україною", - сказав Пєсков.
Він також додав, що в Кремлі «чекають остаточних заяв».
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