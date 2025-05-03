Перемирие с сегодняшнего дня? Зеленский дал четкий сигнал России, но с условием

"В то же время мы готовы как можно быстрее, хоть с сегодняшнего дня, переходить к прекращению огня, если Россия готова к зеркальным шагам - к полной тишине, к длительной тишине минимум на 30 суток", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что это честный срок, когда можно подготовить следующие шаги.

"Россия должна останавливать войну и прекратить штурмы, прекратить обстрелы", - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что по состоянию на сейчас интенсивность российских ударов не свидетельствует ни о чем, кроме желания России воевать и дальше. В частности, враг продолжает запускать "Шахеды", авиабомбы, и в то же время бои не утихают на фронте.

"Каждую ночь под сотню "Шахедов". Только за одну эту неделю, с понедельника по субботу, уже более 950 российских авиабомб. Ежедневно интенсивные бои на Покровском направлении, на других Донецких направлениях. Мы отвечаем по всему фронту, а также на территории Курской и Белгородской областей, где сохраняется наша активность", - резюмировал Зеленский.