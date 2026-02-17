ua en ru
Вт, 17 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Перемир'я України та Росії: Макрон звернувся по допомогу до Моді

Мумбаї, Вівторок 17 лютого 2026 18:24
UA EN RU
Перемир'я України та Росії: Макрон звернувся по допомогу до Моді Фото: президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр Індії Нарендра Моді (x.com/FranceinIndia)
Автор: Іван Носальський

Президент Франції Еммануель Макрон закликав прем'єра Індії Нарендру Моді підтримати часткове перемир'я між Україною і Росією.

Як передає РБК-Україна, заяву голови французької держави наводить Le Monde.

Читайте також: Вітакер назвав "головну проблему", яка заважає завершити війну в Україні

"Ми могли б об'єднати зусилля, щоб підтримати введення негайного і стійкого мораторію на удари по цивільному населенню та цивільній інфраструктурі", - зазначив Макрон за підсумками розмови з Моді.

Варто зауважити, що таку заяву президент Франції зробив після того, як росіяни завдали по Україні чергового масованого удару.

Перемир'я України та Росії

Нагадаємо, нещодавно між Україною та Росією кілька днів діяло "енергетичне перемир'я" - дві країни призупинили удари по енергетичних об'єктах.

Спочатку таке перемир'я мало тривати тиждень. Воно почалося в ніч на 30 січня.

У підсумку Росія порушила домовленості - окупанти завдали масованого удару по Україні в ніч на 3 лютого. Ворог атакував українські енергооб'єкти в сильні морози, через що велика кількість українців залишилися без теплопостачання.

Президент України Володимир Зеленський звертав увагу, що Росія скористалася перемир'ям для накопичення ракет і дронів і вдарила по Україні в найхолодніші дні зими.

17-18 лютого в Женеві відбувається третій раунд переговорів між Україною і Росією, посередником у яких виступають США. Як зазначав секретар Ради нацбезпеки і оборони України Рустем Умєров, на зустрічі знову планують порушувати питання "енергетичного перемир'я".

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Індія Еммануель Макрон Мирні переговори Перемир'я Росії та України Війна в Україні
Новини
Умєров зробив першу заяву про переговори в Женеві і показав фото
Умєров зробив першу заяву про переговори в Женеві і показав фото
Аналітика
"Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна "Нам палять відділення за повістки": Ігор Смілянський про бронь, банк та зарплати в "Укрпошті"