Перемир'я України та Росії: Макрон звернувся по допомогу до Моді

Варто зауважити, що таку заяву президент Франції зробив після того, як росіяни завдали по Україні чергового масованого удару.

"Ми могли б об'єднати зусилля, щоб підтримати введення негайного і стійкого мораторію на удари по цивільному населенню та цивільній інфраструктурі", - зазначив Макрон за підсумками розмови з Моді.

Перемир'я України та Росії

Нагадаємо, нещодавно між Україною та Росією кілька днів діяло "енергетичне перемир'я" - дві країни призупинили удари по енергетичних об'єктах.

Спочатку таке перемир'я мало тривати тиждень. Воно почалося в ніч на 30 січня.

У підсумку Росія порушила домовленості - окупанти завдали масованого удару по Україні в ніч на 3 лютого. Ворог атакував українські енергооб'єкти в сильні морози, через що велика кількість українців залишилися без теплопостачання.

Президент України Володимир Зеленський звертав увагу, що Росія скористалася перемир'ям для накопичення ракет і дронів і вдарила по Україні в найхолодніші дні зими.

17-18 лютого в Женеві відбувається третій раунд переговорів між Україною і Росією, посередником у яких виступають США. Як зазначав секретар Ради нацбезпеки і оборони України Рустем Умєров, на зустрічі знову планують порушувати питання "енергетичного перемир'я".