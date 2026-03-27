UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Перемир'я тривало недовго: Пакистан відновив бої проти Афганістану

08:00 27.03.2026 Пт
2 хв
У новому протистоянні вже загинули сотні людей
aimg Маловічко Юлія
Фото: військовий Пакистану (Getty Images)

Пакистан відновив операцію в Афганістані, внаслідок якої загинули сотні людей, поклавши край тимчасовому припиненню вогню, укладеному для святкування мусульманського свята Ід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Blooomberg.

Як заявив речник Міністерства закордонних справ Тахір Андрабі, операція проти Афганістану триватиме до досягнення цілей, про це він повідомив на щотижневому брифінгу в Ісламабаді в четвер.

Відомо, що Пакистан просить уряд Талібану припинити діяльність бойовиків, які здійснюють напади і планують їх з Афганістану.

Зіткнення, що почалися близько місяця тому, були припинені з 19 по 24 березня на прохання Саудівської Аравії, Катару і Туреччини. Пауза сталася після смертельних авіаударів Пакистану в Кабулі по медичній установі, унаслідок чого загинули 400 осіб, що викликало глобальну тривогу і заклики до припинення вогню. Пакистан заперечує цю заяву і заявив, що напав на сховище бойовиків.

Чому зіткнення між Афганістаном і Пакистаном ескалюють

Як повідомляє Associated Press, представники афганського руху "Талібан" заявили, що бої вздовж кордону поновилися в середу після закінчення терміну припинення вогню, внаслідок чого двоє людей загинули, а інші дістали поранення.

Пакистан оголосив "відкриту війну" Афганістану в лютому і відтоді завдав ударів по військових та інших об'єктах у глибині країни. Пакистан атакував 81 об'єкт і вбив понад 700 осіб.

Нагадаємо, 17 березня в Афганістані під авіаудар потрапила лікарня із сотнями людей усередині.

Зазначимо, що збройне протистояння між двома країнами почалося в лютому. Це найгірше загострення між сусідами зі спільним кордоном довжиною 2600 км.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
