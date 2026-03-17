В Афганістані під авіаудар потрапила лікарня із сотнями людей всередині: подробиці

Авіаудар зруйнував будівлю лікарні в Кабулі (Афганістан), де, за різними даними, перебували сотні людей. Загинули 408 осіб, ще 265 отримали поранення.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters , про кількість жертв заявив речник Міністерства внутрішніх справ Афганістану Абдул Матін Кані.

Що відомо про удар

Вибухи прогримів о 21:00 за місцевим часом у понеділок. Свідки розповіли, що чули три вибухи саме тоді, коли люди в будівлі завершували вечірню молитву. Дві бомби, за їхніми словами, влучили в приміщення, де перебували люди.

"Усе місце охопила пожежа. Це було схоже на судний день", - сказав 50-річний Ахмад журналістам.

Одноповерхова будівля згоріла, в інших частинах споруди залишилися купи дерева та металу, подекуди - кілька цілих двоярусних ліжок, навколо розкидані ковдри та особисті речі.

"Мої друзі горіли у вогні, і ми не змогли врятувати їх усіх", - додав він.

Що каже кожна зі сторін

Заступник речника талібів Хамдулла Фітрат написав в X, що удар був спрямований по державній лікарні Оміда - центру реабілітації наркозалежних на 2000 осіб. Речник талібів Забіхулла Муджахід уточнив, що серед загиблих переважно цивільні та пацієнти закладу.

Пакистан відкинув цю версію як "хибну та оманливу". Міністерство інформації країни заявило, що військові "точно атакували військові об'єкти та інфраструктуру підтримки терористів".

За словами міністра інформації Аттаулли Тарара, поруч із лікарнею Оміда розташований табір Фенікс - "місце зберігання боєприпасів та спорядження військових терористів", який і був ціллю.

"Видимі вторинні детонації після ударів чітко вказують на наявність великих складів боєприпасів", - написав Тарар у X.

Reuters пише, що на місці колишньої навчальної бази НАТО - табору Фенікс - близько десяти років тому облаштували центр лікування наркозалежності. Місцеві називали його табором Омід, або "табором надії". Офіційна назва закладу - "Лікарня для лікування наркозалежності Ібн Сіни".

За словами мешканців, лікарня Оміда та табір Омід - різні об'єкти, не пов'язані між собою.

Норвезька рада у справах біженців повідомила, що її співробітники побували на місці вранці й виявили сотні загиблих та поранених.