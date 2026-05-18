Перемирие держится на волоске. США могут ударить по Ирану уже на этой неделе, - NYT

Президент США Дональд Трамп после возвращения из Китая стоит перед ключевым решением по Ирану. Его ближайшие советники подготовили детальные планы возобновления военных ударов на случай, если дипломатические переговоры окончательно зайдут в тупик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

По данным издания, Трамп еще не принял окончательного решения. Чиновники заинтересованных стран пытаются найти компромисс, который побудил бы Иран снова открыть Ормузский пролив и позволил Трампу объявить победу.

Однако сразу после вылета из Пекина он заявил журналистам на борту Air Force One, что последнее мирное предложение Ирана является неприемлемым.

"Я посмотрел на него, и если мне не нравится первое предложение - я просто выбрасываю его", - сказал он.

Трамп также отметил, что обсуждал вопрос Ирана с президентом Китая Си Цзиньпином, стратегическим партнером Тегерана, который зависит от нефти и газа через пролив. Однако он сказал, что не просил Си давить на Иран.

Планы Пентагона

Операция "Эпическая ярость", приостановленная после объявления перемирия, может возобновиться в ближайшие дни - возможно, под новым названием. "У нас есть план эскалации, если это будет необходимо", - заявил министр обороны Пит Гегсет во время показаний в Конгрессе.

По его словам, есть и альтернативный план - вернуть более 50 000 военнослужащих в стандартные места дислокации.

Двое ближневосточных чиновников, пожелавших остаться анонимными, заявили NYT, что США и Израиль ведут самую интенсивную подготовку с момента перемирия - к возможному возобновлению ударов уже на этой неделе.

Среди вариантов, которые рассматриваются:

Более агрессивные авиаудары по иранской военной и инфраструктурной инфраструктуре

Спецоперация для изъятия ядерных материалов на объекте в Исфахане - несколько сотен бойцов спецназа уже находятся в регионе, однако такая миссия требует тысяч военных прикрытия и несет значительный риск потерь

Захват острова Харг - ключевого узла иранского нефтяного экспорта

В регионе сейчас дислоцированы около 5 000 морских пехотинцев и 2 000 десантников 82-й воздушно-десантной дивизии.

Тегеран готовится

Несмотря на месяц перемирия, Иран возобновил доступ к 30 из 33 ракетных позиций вдоль Ормузского пролива. Большинство пораженных объектов восстановлено. Иранские чиновники уже заявили, что готовятся к возобновлению боевых действий.