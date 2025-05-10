Зеленський: 30-денне перемир'я почнеться з 12 травня, якщо РФ відмовить - будуть наслідки

"Ми домовилися, що з понеділка, 12 травня, має розпочатися повне і безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Ми разом вимагаємо цього від Росії, ми знаємо, що нас підтримують у цьому Сполучені Штати Америки", - наголосив президент.

Він зазначив, що безумовне припинення вогню означає "без жодних умов". За його словами, спроба виснути будь-які умови є свідченням наміру затягнути війну та зірвати дипломатію.

Президент наголосив, що припинення вогню має бути всеосяжним: в повітрі, на морі та на суші. Водночас він зазначив, що забезпечити моніторинг припинення вогню цілком можливо у координації зі Сполученими Штатами Америки.

"Це є дійсно реалістично. Припинення вогню має тримати 30 днів, щоб дати реальний шанс дипломатії. Протягом цього часу робота буде зосереджена на визначенні безпекових, політичних, гуманітарних основ миру", - додав Зеленський.

Він зауважив, що Україну радує те, що вимогу припинення вогню та переходу до змістовної дипломатії підтримують всі, не лише країни Європи, а й Сполучені Штати Америки, які запропонували це першими.

"До речі, ще 11 березня під час зустрічі в Саудівській Аравії", - зауважив глава України.

За словами президента, чітким пріоритетом є зміцнення Сил оборони та безпеки України як головної гарантії суверенітету і безпеки України. Водночас він наголосив, що ключовим елементом гарантій безпеки також має стати контингент з підтримки.

Що загрожує Росії в разі відмови

"Якщо Росія відмовиться від повного і безумовного припинення вогню, мають бути застосовані санкції", - наголосив Зеленський.

Він пояснив, що посилені будуть санкції проти її енергетичного сектору та банківської системи.

"Триває підготовка сильного 17-го пакету санкцій Європейського Союзу. Він буде скоординований санкціями на Великобританії, Норвегії та США. Ми вітаємо потужний сигнал Канади щодо посилення санкцій з їхнього боку", - додав президент.

Та повідомив, що Україна домовилась з партнерами продовжити роботу над ефективним використанням заморожених активів Росії. Це планують обговорити вже на наступному саміті G7.