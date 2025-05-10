Зеленский: 30-дневное перемирие начнется с 12 мая, если РФ откажет - будут последствия

"Мы договорились, что с понедельника, 12 мая, должно начаться полное и безусловное прекращение огня минимум на 30 дней. Мы вместе требуем этого от России, мы знаем, что нас поддерживают в этом Соединенные Штаты Америки", - подчеркнул президент.

Он отметил, что безусловное прекращение огня означает "без всяких условий". По его словам, попытка выдвинуть любые условия является свидетельством намерения затянуть войну и сорвать дипломатию.

Президент подчеркнул, что прекращение огня должно быть всеобъемлющим: в воздухе, на море и на суше. В то же время он отметил, что обеспечить мониторинг прекращения огня вполне возможно в координации с Соединенными Штатами Америки.

"Это действительно реалистично, прекращение огня должно держаться 30 дней, чтобы дать реальный шанс дипломатии. В течение этого времени работа будет сосредоточена на определении безопасности, политических, гуманитарных основ мира", - добавил Зеленский.

Он отметил, что Украину радует то, что требование прекращения огня и перехода к содержательной дипломатии поддерживают все, не только страны Европы, но и Соединенные Штаты Америки, которые предложили это первыми.

"Кстати, еще 11 марта во время встречи в Саудовской Аравии", - отметил глава Украины.

По словам президента, четким приоритетом является укрепление Сил обороны и безопасности Украины как главной гарантии суверенитета и безопасности Украины. В то же время он подчеркнул, что ключевым элементом гарантий безопасности также должен стать контингент по поддержке.

Что грозит России в случае отказа

"Если Россия откажется от полного и безусловного прекращения огня, должны быть применены санкции", - подчеркнул Зеленский.

Он пояснил, что усилены будут санкции против ее энергетического сектора и банковской системы.

"Продолжается подготовка сильного 17-го пакета санкций Европейского Союза. Он будет скоординирован санкциями на Великобритании, Норвегии и США. Мы приветствуем мощный сигнал Канады по усилению санкций с их стороны", - добавил президент.

И сообщил, что Украина договорилась с партнерами продолжить работу над эффективным использованием замороженных активов России. Это планируют обсудить уже на следующем саммите G7.