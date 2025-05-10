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Зеленский: 30-дневное перемирие начнется с 12 мая, если РФ откажет - будут последствия

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Перемирие между Украиной и Россией должно начаться в понедельник, 12 мая. Если Кремль откажется от полного и безусловного прекращения огня, ему грозят новые санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского на пресс-конференции после встречи "коалиции решительных".

"Мы договорились, что с понедельника, 12 мая, должно начаться полное и безусловное прекращение огня минимум на 30 дней. Мы вместе требуем этого от России, мы знаем, что нас поддерживают в этом Соединенные Штаты Америки", - подчеркнул президент.

Он отметил, что безусловное прекращение огня означает "без всяких условий". По его словам, попытка выдвинуть любые условия является свидетельством намерения затянуть войну и сорвать дипломатию.

Президент подчеркнул, что прекращение огня должно быть всеобъемлющим: в воздухе, на море и на суше. В то же время он отметил, что обеспечить мониторинг прекращения огня вполне возможно в координации с Соединенными Штатами Америки.

"Это действительно реалистично, прекращение огня должно держаться 30 дней, чтобы дать реальный шанс дипломатии. В течение этого времени работа будет сосредоточена на определении безопасности, политических, гуманитарных основ мира", - добавил Зеленский.

Он отметил, что Украину радует то, что требование прекращения огня и перехода к содержательной дипломатии поддерживают все, не только страны Европы, но и Соединенные Штаты Америки, которые предложили это первыми.

"Кстати, еще 11 марта во время встречи в Саудовской Аравии", - отметил глава Украины.

По словам президента, четким приоритетом является укрепление Сил обороны и безопасности Украины как главной гарантии суверенитета и безопасности Украины. В то же время он подчеркнул, что ключевым элементом гарантий безопасности также должен стать контингент по поддержке.

Что грозит России в случае отказа

"Если Россия откажется от полного и безусловного прекращения огня, должны быть применены санкции", - подчеркнул Зеленский.

Он пояснил, что усилены будут санкции против ее энергетического сектора и банковской системы.

"Продолжается подготовка сильного 17-го пакета санкций Европейского Союза. Он будет скоординирован санкциями на Великобритании, Норвегии и США. Мы приветствуем мощный сигнал Канады по усилению санкций с их стороны", - добавил президент.

И сообщил, что Украина договорилась с партнерами продолжить работу над эффективным использованием замороженных активов России. Это планируют обсудить уже на следующем саммите G7.

Перемирие должно начаться в понедельник, 12 мая

Напомним, что сегодня, 10 мая, в Киев приехали лидеры "коалиции решительных". После встречи участники "коалиции решительных" позвонили президенту США Дональду Трампу.

В результате всех переговоров участники встречи поставили России дедлайн для согласия на прекращение огня.

Известно, что Украина и все ее союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море минимум на 30 дней, начиная с 12 мая.

Напомним, ранее мы сообщали, что США и ЕС предложили новое перемирие сроком на 30 дней. В случае отказа Кремля, против России будут введены новые жесткие санкции.

РБК-Украина писало, что СМИ узнали детали документа в котором Украина, США и ЕС сформировали список условий для Путина.

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