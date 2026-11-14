Перемир'я в Костянтинівці може зіграти на руку РФ: ISW розкрив задум Кремля

13 листопада речник Кремля Дмитро Пєсков знову назвав важливою ініціативу російського диктатора Володимира Путіна щодо проведення гуманітарної місії в Костянтинівці. Очільник Кремля озвучив цю пропозицію 12 листопада під час звернення до спецпосланця президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

Пєсков заявив, що ініціатива має стати продовженням гуманітарної роботи, яку нещодавно проводили в окупованих Олешках. Він також закликав американських та європейських чиновників тиснути на Україну, щоб вона погодилася на локальне перемир'я в Костянтинівці. За задумом російської сторони, це дало б змогу евакуювати цивільних із міста.

Сам Пєсков і помічник Путіна Юрій Ушаков стверджували, що Віткофф і Кушнер активно підтримали таку пропозицію.

Водночас в ISW наголошують, що провести в Костянтинівці перемир'я за аналогією з Олешками неможливо через різну ситуацію на фронті. Російські війська не контролюють Костянтинівку, тоді як Олешки перебувають під повною окупацією РФ.

Аналітики нагадують, що з 1 вересня 2026 року зафіксували ознаки присутності щонайменше 41 української позиції в Костянтинівці та її околицях. Це суперечить заяві Путіна від 3 липня, а також багатомісячним твердженням російської влади про нібито встановлення контролю над містом.

Ситуація в Олешках інша. Цей населений пункт розташований приблизно за 3,7 км від лінії фронту та повністю контролюється російськими військами. Під час гуманітарної операції там українські та російські сили мали домовитися про припинення обстрілів через Дніпро, який розділяє позиції сторін.

Навіщо Кремлю перемир'я в Костянтинівці

В ISW вважають, що Кремль може мати іншу мету, ніж заявлена евакуація цивільного населення. Аналітики припускають, що Росія прагне використати тимчасове припинення вогню для нарощування військових сил у районі Костянтинівки.

Таке посилення угруповання може створити умови для подальшого наступу російських військ на північ, у напрямку Дружківки.

Це місто є одним із найбільш укріплених населених пунктів української оборонної лінії, відомої як "Фортечний пояс". Тому, за оцінкою ISW, тимчасове перемир'я може допомогти Росії підготуватися до наступальних дій на цій ділянці фронту.

Що передувало

Ідея гуманітарної місії в Костянтинівці з'явилася після того, як наприкінці жовтня аналогічну операцію провели в окупованих Олешках Херсонської області. Тоді з 27 жовтня до 1 листопада там діяв режим тиші, який дав змогу організувати евакуацію місцевих жителів.

Гуманітарний конвой вивіз понад 750 людей: частина з них вирушила до Росії, однак більшість повернулася на підконтрольну Україні територію. До операції долучилася перша леді США Меланія Трамп.