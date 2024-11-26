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Ізраїль та "Хезболла" можуть припинити вогонь з 27 листопада, - ЗМІ

Вівторок 26 листопада 2024 19:29
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Ізраїль та "Хезболла" можуть припинити вогонь з 27 листопада, - ЗМІ Ілюстративне фото: Ізраїль та "Хезболла" можуть припинити вогонь з 27 листопада (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Ізраїльська влада може сьогодні, 26 листопада, схвалити припинення вогню в Лівані. Тоді воно набуде чинності 27 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

Як пише видання з посиланням на ліванські ЗМІ, очікується, що президент США Джо Байден та президент Франції Еммануель Макрон оголосять про припинення вогню між Ізраїлем та "Хезболлою" сьогодні о 22:00.

При цьому сама угода про припинення вогню набуде чинності завтра о 10-й ранку.

Журналісти уточнюють, що така інформація з'явилася після кількох днів напружених переговорів, під час яких Ізраїль наполягав, щоб Францію виключили з чила гарантів безпеки в Лівані. Це пояснюється тим, що Париж заявив про плани виконувати ордер МКС на арешт прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.

Таку угоду все ще має схвалити ізраїльська влада, яка розпочала обговорення документа о 18:00. Очікується, що Нетаньяху також проведе узгодження припинення вогню з місцевою владою на півночі країни (Ізраїль на півночі межує з Ліваном).

Припинення вогню у Лівані

Нагадаємо, у жовтні Ізраїль у рамках операції проти "Хезболли" ввів свої війська на територію Лівану. Там вони знищували об'єкти бойовиків.

Ізраїльська влада зазначала, що за допомогою знищення "Хезболли" на півдні Лівану вони хочуть створити умови для повернення додому ізраїльтян, які виїхали з північної частини Ізраїлю.

Більш детально про можливе припинення вогню - у матеріалі РБК-Україна.

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Ізраїль Ліван Хезболла
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