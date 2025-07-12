Перемир'я в Газі під загрозою: переговори між Ізраїлем і ХАМАС зайшли в глухий кут, - Reuters

Переговори про припинення вогню в Газі зайшли в глухий кут через масштаби виведення ізраїльських військ із палестинського анклаву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами палестинського джерела, ХАМАС відхилив запропоновані Ізраїлем карти військ. Причина в тому, що в такому разі під контролем Ізраїлю залишиться приблизно 40% території анклаву, включно з усією південною частиною Рафаха і додатковими територіями на півночі та сході Гази.

Ізраїльські джерела кажуть, що ХАМАС хоче, щоб Ізраїль відступив на лінії, які утримувалися згідно з попередньою угодою про зупинення вогню.

Мова про угоду, яка була досягнута напередодні інавгурації президента США Дональда Трампа, і яка перестала діяти в березні через відновлення бойових дій у Газі.

Однак, незважаючи на останні перешкоди на шляху до укладення угоди, непрямі переговори щодо пропозиції США про 60-денне припинення вогню, як очікується, триватимуть.

Палестинське джерело сказало, що питання, які стосуються допомоги та гарантій припинення війни - теж є проблемою. Воно додало, що криза може бути розв'язана за активнішого втручання США.

Раніше в понеділок Білий дім заявив, що спецпредставник Трампа Стів Віткофф, який зіграв важливу роль у розробці останньої пропозиції про припинення вогню, цього тижня вирушить у Доху, щоб долучитися до обговорень.

Своєю чергою делегації Ізраїлю і ХАМАС перебувають у Катарі з неділі, відновивши зусилля з досягнення угоди, яка передбачає поетапне звільнення заручників, виведення ізраїльських військ і переговори про повне припинення війни.

Також Reuters зазначає, що ХАМАС давно вимагає припинення війни, перш ніж звільнити заручників, які залишилися. При цьому Ізраїль наполягає, що припинить бойові дії тільки після звільнення всіх заручників і розпуску ХАМАС.