ua en ru
Сб, 12 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Перемирие в Газе под угрозой: переговоры между Израилем и ХАМАС зашли в тупик, - Reuters

Суббота 12 июля 2025 18:13
UA EN RU
Перемирие в Газе под угрозой: переговоры между Израилем и ХАМАС зашли в тупик, - Reuters Фото: несмотря на препятствия переговоры продолжатся (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Переговоры о прекращении огня в Газе зашли в тупик из-за масштабов вывода израильских войск из палестинского анклава.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам палестинского источника, ХАМАС отклонил предложенные Израилем карты войск. Причина в том, что в таком случае под контролем Израиля останется около 40% территории анклава, включая всю южную часть Рафаха и дополнительные территории на севере и востоке Газы.

Израильские источники говорят, что ХАМАС хочет, чтобы Израиль отступил на линии, которые удерживались согласно предыдущему соглашению об остановке огня.

Речь о сделке, которая была достигнута накануне инаугурации президента США Дональда Трампа, и которая перестала действовать в марте из-за возобновления боевых действий в Газе.

Однако, несмотря на последние препятствия на пути к заключению сделки, непрямые переговоры по предложению США о 60-дневном прекращении огня, как ожидается - продолжатся.

Палестинский источник сказал, что вопросов, которые касаются помощи и гарантий прекращения войны - тоже представляют собой проблему. Он добавил, что кризис может быть разрешен при более активном вмешательстве США.

Ранее в понедельник Белый дом заявил, что спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, который сыграл важную роль в разработке последнего предложения о прекращении огня, на этой неделе отправится в Доху, чтобы присоединится к обсуждениям.

В свою очередь делегации Израиля и ХАМАС находятся в Катаре с воскресенья, возобновив усилия по достижению соглашения, которое предусматривает поэтапное освобождение заложников, вывод израильских войск и переговоры о полном прекращении войны.

Также Reuters отмечает, что ХАМАС давно требует прекращения войны, прежде чем освободить оставшихся заложников. При этом Израиль настаивает, что прекратит боевые действия только после освобождения всех заложников и роспуска ХАМАС.

Заявления Нетаньяху

Напомним, неделю назад премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что у его страны есть шанс расширить мирное соглашение. При этом он отверг сделку, при которой ХАМАС останется в Газе.

Кроме того, вчера он предупредил ХАМАС, что Израиль достиг договоренности с США по вопросам, связанных с Газой. В частности, сейчас страны работают над тем, чтобы вернуть заложников в обмен на 60-дневное прекращение огня.

"В начале этого перемирия начнется этот переговорный процесс о постоянном прекращении войны. Чтобы этого достичь, должны быть соблюдены наши минимальные условия: у ХАМАСа на останется ни военных, ни управленческих возможностей. Это наши базовые условия", - добавил он.

Также Нетаньяху сказал, что если этого не выйдет достичь, тогда ЦАХАЛ (армия Израиля) применит силу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАС Соединенные Штаты Америки Израиль
Новости
Безупречный результат. В ВСУ показали, как зенитный комплекс Skynex уничтожает "Шахеды"
Безупречный результат. В ВСУ показали, как зенитный комплекс Skynex уничтожает "Шахеды"
Аналитика
"Вы там никому не нужны". Как Россия ворует и ломает украинских детей
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Вы там никому не нужны". Как Россия ворует и ломает украинских детей