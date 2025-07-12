Перемирие в Газе под угрозой: переговоры между Израилем и ХАМАС зашли в тупик, - Reuters

Переговоры о прекращении огня в Газе зашли в тупик из-за масштабов вывода израильских войск из палестинского анклава.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам палестинского источника, ХАМАС отклонил предложенные Израилем карты войск. Причина в том, что в таком случае под контролем Израиля останется около 40% территории анклава, включая всю южную часть Рафаха и дополнительные территории на севере и востоке Газы.

Израильские источники говорят, что ХАМАС хочет, чтобы Израиль отступил на линии, которые удерживались согласно предыдущему соглашению об остановке огня.

Речь о сделке, которая была достигнута накануне инаугурации президента США Дональда Трампа, и которая перестала действовать в марте из-за возобновления боевых действий в Газе.

Однако, несмотря на последние препятствия на пути к заключению сделки, непрямые переговоры по предложению США о 60-дневном прекращении огня, как ожидается - продолжатся.

Палестинский источник сказал, что вопросов, которые касаются помощи и гарантий прекращения войны - тоже представляют собой проблему. Он добавил, что кризис может быть разрешен при более активном вмешательстве США.

Ранее в понедельник Белый дом заявил, что спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, который сыграл важную роль в разработке последнего предложения о прекращении огня, на этой неделе отправится в Доху, чтобы присоединится к обсуждениям.

В свою очередь делегации Израиля и ХАМАС находятся в Катаре с воскресенья, возобновив усилия по достижению соглашения, которое предусматривает поэтапное освобождение заложников, вывод израильских войск и переговоры о полном прекращении войны.

Также Reuters отмечает, что ХАМАС давно требует прекращения войны, прежде чем освободить оставшихся заложников. При этом Израиль настаивает, что прекратит боевые действия только после освобождения всех заложников и роспуска ХАМАС.