Домовився із США про Газу: Нетаньягу попередив ХАМАС
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу попередив терористичну організацію ХАМАС у Газі про те, що Єврейська Держава досягла домовленості зі США щодо питань, пов'язаних із Газою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його звернення до нації.
За словами Нетаньягу, наразі уряд Ізраїлю спільно зі США працюють над тим, щоб повернути живих і загиблих викрадених, яких досі утримують терористи, в обмін на тимчасове припинення вогню з ХАМАС на 60 днів.
"На початку цього перемир'я почнеться цей переговорний процес про постійне припинення війни. Щоб цього досягти, мають бути дотримані наші мінімальні умови: у ХАМАСу на залишиться ні військових, ні управлінських можливостей. Це наші базові умови", - підкреслив він.
Глава ізраїльського уряду додав, що в разі, якщо цього домогтися вдасться, "це буде добре". В іншому випадку, ЦАХАЛ застосує силу.
"Якщо за 60 днів цього не буде досягнуто, ми доб'ємося цього іншим шляхом, застосувавши силу нашої армії. Те ж саме ми сказали з приводу Ірану про усунення ядерної загрози. Якщо це вдасться зробити під час 60-денних переговорів між США та Іраном - добре. Якщо ні, це буде досягнуто іншим шляхом", - підкреслив він.
Перемир'я в Газі
Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль погодився на необхідні умови для припинення вогню в Газі на 60 днів. Пізніше Reuters, пославшись на заяву ХАМАС, повідомило, що угруповання позитивно оцінило цю пропозицію.
Проте терористи висунули свої умови, які розкритикувала ізраїльська сторона.
"Зміни, які ХАМАС намагається внести в катарську пропозицію, було передано нам минулої ночі, і вони є неприйнятними для Ізраїлю", - сказали в канцелярії Нетаньягу.
Детальніше про те, які три ключові зміни висунув ХАМАС - читайте в матеріалі РБК-Україна.
У той же час, Нетаньягу заявив, що в Ізраїлю є шанс розширити мирні угоди. Водночас він відкинув угоду, за якої ХАМАС залишиться в Газі.
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