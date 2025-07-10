Домовився із США про Газу: Нетаньягу попередив ХАМАС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його звернення до нації.

За словами Нетаньягу, наразі уряд Ізраїлю спільно зі США працюють над тим, щоб повернути живих і загиблих викрадених, яких досі утримують терористи, в обмін на тимчасове припинення вогню з ХАМАС на 60 днів.

"На початку цього перемир'я почнеться цей переговорний процес про постійне припинення війни. Щоб цього досягти, мають бути дотримані наші мінімальні умови: у ХАМАСу на залишиться ні військових, ні управлінських можливостей. Це наші базові умови", - підкреслив він.

Глава ізраїльського уряду додав, що в разі, якщо цього домогтися вдасться, "це буде добре". В іншому випадку, ЦАХАЛ застосує силу.

"Якщо за 60 днів цього не буде досягнуто, ми доб'ємося цього іншим шляхом, застосувавши силу нашої армії. Те ж саме ми сказали з приводу Ірану про усунення ядерної загрози. Якщо це вдасться зробити під час 60-денних переговорів між США та Іраном - добре. Якщо ні, це буде досягнуто іншим шляхом", - підкреслив він.