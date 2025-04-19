"Перемир'я" на фронті: українські військові отримали наказ припинити вогонь, - BBC

Українським військовим у суботу, 19 лютого, було віддано наказ припинити вогонь після початку дії "перемир'я", оголошеного Путіним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
За словами високопоставленого українського військового, його підрозділ та інші отримали наказ припинити вогонь по позиціях РФ за кілька хвилин після 18:00 (час, з якого, за словами російського диктатора Володимира Путіна, почало діяти перемир'я).
Офіцер розповів виданню, що підрозділам було наказано фіксувати фото і відео порушень перемир'я, і за необхідності відкривати вогонь у відповідь.
Джерело BBC повідомило, що це оголошення "застало всіх зненацька", і що хоч більшість бажає припинення вогню, на передовій все ще панує плутанина щодо того, що воно потягне за собою.
Нагадаємо, сьогодні російський диктатор Володимир Путін оголосив "великоднє перемир'я" тривалістю 30 годин. Виходячи з його слів, повне припинення бойових дій діє з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня.
Український лідер Володимир Зеленський погодився на це перемир'я, зазначивши, що в разі тиші відповідь України буде дзеркальною. Президент також закликав продовжити перемир'я, якщо воно таки буде.
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