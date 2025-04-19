"Перемир'я" на фронті: українські військові отримали наказ припинити вогонь, - BBC

За словами високопоставленого українського військового, його підрозділ та інші отримали наказ припинити вогонь по позиціях РФ за кілька хвилин після 18:00 (час, з якого, за словами російського диктатора Володимира Путіна, почало діяти перемир'я).

Офіцер розповів виданню, що підрозділам було наказано фіксувати фото і відео порушень перемир'я, і за необхідності відкривати вогонь у відповідь.

Джерело BBC повідомило, що це оголошення "застало всіх зненацька", і що хоч більшість бажає припинення вогню, на передовій все ще панує плутанина щодо того, що воно потягне за собою.