"Перемирие" на фронте: украинские военные получили приказ прекратить огонь, - BBC

По словам высокопоставленного украинского военного, его подразделение и другие получили приказ прекратить огонь по позициям РФ через несколько минут после 18:00 (время, с которого по слова российского диктатора Владимира Путина, начало действовать перемирие).

Офицер рассказал изданию, что подразделениям было приказано фиксировать фото и видео нарушений перемирия, и при необходимости открывать ответный огонь.

Источник BBC сообщил, что это объявление "застало всех врасплох", и что хоть большинство желает прекращения огня, на передовой все еще царит путаница относительно того, что оно повлечет за собой.