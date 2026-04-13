UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Перемир'я фактично не було: у ЗСУ розповіли, як росіяни використали "тишу" на фронті

11:15 13.04.2026 Пн
2 хв
Інтенсивність бойових дій не зменшилася?
aimg Тетяна Степанова
Фото: у ЗСУ розповіли, як росіяни використали великоднє перемир'я на фронті (Getty Images)

Російські окупанти використали "великоднє перемир'я" для поновлення сил і перекидання техніки на фронті.

Як повідомляє РБК-Україна, про це речник Угруповання об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов розповів в ефірі телемарафону.

"На фронті фактично не було ніякого "великоднього перемирʼя", росіяни використали його для поновлення сил і перекидання техніки", - сказав Трегубов.

Речник зазначив, що інтенсивність бойових дій минулої доби взагалі не впала - було 18 ворожих штурмів, що є стандартним показником.

"Фактично "перемирʼя" було лише політичною заявою Росії. На ділянках, де була невелика кількість боїв, росіяни підтягували сили та поновлювали наступальний потенціал", - додав він.

Росія порушувала великоднє "перемир’я"

Нагадаємо, на початку квітня Україна запропонувала Росії перемир’я на час Великодня.

Тоді Росія не надала чіткої відповіді, а 9 квітня російський диктатор Володимир Путін оголосив, що перемир’я триватиме з 16:00 11 квітня до кінця доби 12 квітня.

Незважаючи на перемир'я, до вечора 11 квітня стало відомо, що росіяни, починаючи з 16:00, порушили режим припинення вогню 469 разів. Вже до ранку 12 квітня ця цифра сягнула 1723 випадків.

Далі впродовж доби атаки продовжувалися.

Також, попри оголошене перемир'я на час Великодня, російські окупанти атакували медиків на Сумщині. За допомогою дрона вони вдарили по машині швидкої допомоги.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Збройні сили УкраїниПеремир'я Росії та УкраїниРежим припинення вогнюВійна в Україні