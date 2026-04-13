Перемир'я фактично не було: у ЗСУ розповіли, як росіяни використали "тишу" на фронті

Російські окупанти використали "великоднє перемир'я" для поновлення сил і перекидання техніки на фронті.
Як повідомляє РБК-Україна, про це речник Угруповання об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов розповів в ефірі телемарафону.
"На фронті фактично не було ніякого "великоднього перемирʼя", росіяни використали його для поновлення сил і перекидання техніки", - сказав Трегубов.
Речник зазначив, що інтенсивність бойових дій минулої доби взагалі не впала - було 18 ворожих штурмів, що є стандартним показником.
"Фактично "перемирʼя" було лише політичною заявою Росії. На ділянках, де була невелика кількість боїв, росіяни підтягували сили та поновлювали наступальний потенціал", - додав він.
Нагадаємо, на початку квітня Україна запропонувала Росії перемир’я на час Великодня.
Тоді Росія не надала чіткої відповіді, а 9 квітня російський диктатор Володимир Путін оголосив, що перемир’я триватиме з 16:00 11 квітня до кінця доби 12 квітня.
Незважаючи на перемир'я, до вечора 11 квітня стало відомо, що росіяни, починаючи з 16:00, порушили режим припинення вогню 469 разів. Вже до ранку 12 квітня ця цифра сягнула 1723 випадків.
Далі впродовж доби атаки продовжувалися.
Також, попри оголошене перемир'я на час Великодня, російські окупанти атакували медиків на Сумщині. За допомогою дрона вони вдарили по машині швидкої допомоги.