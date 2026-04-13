Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Перемирия фактически не было: в ВСУ рассказали, как россияне использовали "тишину" на фронте

11:15 13.04.2026 Пн
2 мин
Интенсивность боевых действий не уменьшилась?
aimg Татьяна Степанова
Фото: в ВСУ рассказали, как россияне использовали пасхальное перемирие на фронте (Getty Images)

Российские оккупанты использовали "пасхальное перемирие" для восстановления сил и переброски техники на фронте.

Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов рассказал в эфире телемарафона.

"На фронте фактически не было никакого "пасхального перемирия", россияне использовали его для восстановления сил и переброски техники", - сказал Трегубов.

Спикер отметил, что интенсивность боевых действий за прошедшие сутки вообще не упала - было 18 вражеских штурмов, что является стандартным показателем.

"Фактически "перемирие" было лишь политическим заявлением России. На участках, где было небольшое количество боев, россияне подтягивали силы и возобновляли наступательный потенциал", - добавил он.

Россия нарушала пасхальное "перемирие"

Напомним, в начале апреля Украина предложила России перемирие на время Пасхи.

Тогда Россия не предоставила четкого ответа, а 9 апреля российский диктатор Владимир Путин объявил, что перемирие продлится с 16:00 11 апреля до конца суток 12 апреля.

Несмотря на перемирие, к вечеру 11 апреля стало известно, что россияне, начиная с 16:00, нарушили режим прекращения огня 469 раз. Уже к утру 12 апреля эта цифра достигла 1723 случаев.

Далее в течение суток атаки продолжались.

Также, несмотря на объявленное перемирие на время Пасхи, российские оккупанты атаковали медиков на Сумщине. С помощью дрона они ударили по машине скорой помощи.

