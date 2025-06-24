Перемир'я не буде? Іран висунув ультиматум Ізраїлю

Він звинуватив Ізраїль у початку війни і спростував інформацію про те, що є угода щодо припинення вогню.

"За умови, що ізраїльський режим припинить свою незаконну агресію проти іранського народу не пізніше 4 ранку за тегеранським часом, ми не маємо наміру продовжувати нашу відповідь після цього", - зазначив він.

Аракчі наголосив, що остаточне рішення про припинення військових дій Тегеран ухвалить пізніше, оцінивши ситуацію.

Водночас місцеві ЗМІ повідомили, що Ізраїль продовжив завдавати ударів по Ірану. У ЦАХАЛі відповідну інформацію поки що не прокоментували.