Перемирия не будет? Иран выдвинул ультиматум Израилю

Иран не будет наносить удары, если Израиль прекратит свои атаки на его объекты не позднее 4 часов утра, 24 июня.
Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, передает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.
Он обвинил Израиль в начале войны и опроверг информацию о том, что есть соглашение о прекращении огня.
"При условии, что израильский режим прекратит свою незаконную агрессию против иранского народа не позднее 4 утра по тегеранскому времени, мы не намерены продолжать наш ответ после этого", - отметил он.
Аракчи подчеркнул, что окончательное решение о прекращении военных действий Тегеран примет позже, оценив ситуацию.
В то же время местные СМИ сообщили, что Израиль продолжил наносить удары по Ирану. В ЦАХАЛе соответствующую информацию пока что не прокомментировали.
Напомним, Израиль атаковал Иран 13 июня в попытке уничтожить его ядерную программу. Были атакованы главные ядерные и военные объекты Ирана, а также ликвидированы представители военного руководства Тегерана.
Израиль и Иран начали обмениваться воздушными ударами. А 22 июня США присоединились и нанесли удары по ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане.
В ночь на 24 июня президент США Дональд Трамп объявил, что Израиль и Иран согласились на полное прекращение огня.
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