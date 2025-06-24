Перемирия не будет? Иран выдвинул ультиматум Израилю

Он обвинил Израиль в начале войны и опроверг информацию о том, что есть соглашение о прекращении огня.

"При условии, что израильский режим прекратит свою незаконную агрессию против иранского народа не позднее 4 утра по тегеранскому времени, мы не намерены продолжать наш ответ после этого", - отметил он.

Аракчи подчеркнул, что окончательное решение о прекращении военных действий Тегеран примет позже, оценив ситуацию.

В то же время местные СМИ сообщили, что Израиль продолжил наносить удары по Ирану. В ЦАХАЛе соответствующую информацию пока что не прокомментировали.