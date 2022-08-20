Переменная облачность и жара до +31: прогноз погоды на завтра

Так, в воскресенье на западе дневная температура повысится до 26-31 градуса выше нуля. На востоке, юге и в центре страны днем ожидается от 29 до 30 градусов с отметкой плюс. Температура на севере составит +25...+28 градусов.

В тоже время в северных регионах, Харькове и Ужгороде ожидаются небольшие дожди.

Ночью столбик термометра в Украине будет колебаться от 16 до 21 градуса тепла.

Фото: прогноз погоды в Украине на 21 августа (meteo.gov.ua)